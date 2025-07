Ein spätes Eigentor bringt Chelsea gegen Palmeiras den Sieg und den Halbfinal-Einzug an der Klub-WM.

Chelsea müht sich gegen Palmeiras in den Halbfinal

Legende: Titel weiter möglich Für Cole Palmer und Enzo Fernandez. AP Photo/Chris Szagola

Dank einem knappen 2:1-Erfolg über den brasilianischen Vertreter Palmeiras hat Chelsea an der Klub-WM in den USA den Halbfinal-Einzug geschafft. Die favorisierten Londoner waren in Philadelphia zwar überlegen, mussten bis zum Sieg aber trotzdem lange zittern.

Erst ein spätes Eigentor, Verteidiger Agustin Giay und Goalie Weverton lenkten eine Hereingabe von Malo Gusto unglücklich ab, sorgte in der 83. Minute für die Entscheidung zugunsten von Chelsea.

Ausgerechnet Estevao trifft

In der 1. Halbzeit hatte Cole Palmer Chelsea nach einer guten Viertelstunde in Führung gebracht. Für den Ausgleich für die Brasilianer war Estevao in der 53. Minute besorgt. Kurios: Der 18-Jährige wird Palmeiras nach der Klub-WM verlassen – und ausgerechnet zu Chelsea wechseln. Nach der Partie durfte er sich dann auch einige Gratulationen für seinen Treffer von seinen zukünftigen Teamkollegen abholen.

Im Halbfinal trifft Chelsea auf Fluminense, das sich gegen Al-Hilal ebenfalls mit 2:1 durchgesetzt hatte.

