Die Österreicher sind an der lukrativen Klub-WM dabei, Teams wie Liverpool und Barcelona aber nicht. Wieso eigentlich?

Legende: Feiern sie auch in Übersee? Das Team von RB Salzburg. Imago/FC Red Bull Salzburg

An der mit einer Milliarde Dollar dotierten Klub-WM, die in der Nacht auf Sonntag beginnt, dürfen 12 Klubs aus Europa mitmachen. Darunter sind die üblichen Verdächtigen wie Real Madrid, Paris St-Germain oder Bayern München – und dazu RB Salzburg. Dies, obwohl die Mozartstädter in dieser Saison weder Meister noch Cupsieger wurden.

Die Österreicher, die auch den 18-jährigen Schweizer Enrique Aguilar aufgeboten haben, rutschten dank mehrfachem Glück ins insgesamt 32 Teams umfassende Teilnehmerfeld:

Pro Land dürfen nur 2 Teams starten.

Die Fifa führt ein anderes Klub-Ranking für Europa als die Uefa. Beim Weltverband war Salzburg am Stichtag 18., beim europäischen Verband 40. und hinter dem FC Basel.

Keine europäische Liga gewann dreimal in der Qualifikationsperiode die Champions League.

Und so darf Österreichs vormaliger Serienmeister in der Gruppe mit Real Madrid, Pachuca/MEX und Al-Hilal/KSA antreten, ein Startgeld von 12,8 Mio. Dollar kassieren und auf weitere Prämien hoffen (Sieg: 2 Mio. $, Remis: 1 Mio. $, Achtelfinal-Quali: 7,5 Mio. $).