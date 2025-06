Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Fehlt Inter vorerst Irans Nationalspieler Mehdi Taremi. Imago/Sopa Images

Inter Mailand bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass Mehdi Taremi noch immer im Iran festsitzt. Der 32-Jährige bekam aufgrund der Eskalation des Konflikts mit Israel keinen Flug in die USA. Der iranische Luftraum sei bis auf Weiteres gesperrt, teilte die amtliche Nachrichtenagentur Irna mit.

Damit muss Inter sein Auftaktspiel an der Klub-WM am Dienstag gegen Monterrey (MEX) ohne den Stürmer bestreiten. Ob Taremi nachreisen kann, hängt von der Entwicklung der militärischen Auseinandersetzung ab. In der Nacht auf Sonntag setzten Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort.

Taremi hatte zuletzt mit der Nationalmannschaft des Iran in der WM-Qualifikation gegen Nordkorea (3:0) gespielt. Letztmals im Kader von Inter Mailand stand er am 31. Mai im Rahmen des Champions-League-Finals gegen Paris St-Germain. Zum Einsatz kam er im Team von Ex-Nati-Hüter Yann Sommer aber nicht.

Resultate