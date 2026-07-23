Norwegens Fussball-Chefin Lise Klaveness hat eine formelle Beschwerde des Norwegischen Fussballverbands (NFF) gegen die Fifa im «Fall Balogun» angekündigt.

Legende: Will sich wehren Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness. Imago/NTB

«Wir alle wissen, dass dieses Urteil von aussen beeinflusst wurde und nicht auf einem ordnungsgemässen Verfahren beruhte», erklärte die Verbandspräsidentin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der britischen Zeitung The Times.

Die Beschwerde gegen die Aufhebung der WM-Sperre von US-Nationalstürmer Folarin Balogun nach einer möglichen Einmischung von US-Präsident Donald Trump will Klaveness bei der Ethikkommission der Fifa einreichen, zuvor werde sie noch die Unterstützung ihres Vorstandes einholen.

Eingeständnis der Fifa gefordert

Mit dessen Zustimmung wäre der norwegische Verband der erste, der zu diesem Thema offiziell Stellung bezieht. Mehrere Nationalverbände reagierten lediglich mit deutlicher Kritik an den Geschehnissen.

«Es ist besorgniserregend für den Sport, wenn grundlegende Spielregeln ausgehebelt werden.» Deswegen forderte sie ein Eingeständnis: «Wir brauchen von unserer Führung bei der Fifa die Aussage, dass dies ein Fehler war.»