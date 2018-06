Am Mittwoch sprach Valon Behrami an der Medienkonferenz in Togliatti über das WM-Startspiel und den Startgegner. Die wichtigsten Aussagen von Behrami in kompakter Form:

Das Brasilien-Spiel und Neymar: «Wie man Neymar stoppen kann? Natürlich denken wir an das. Wir schauen uns an, wie er spielt. Wir hoffen natürlich, dass er einen schlechten und wir einen guten Tag haben. Er ist einer der Top-3-Spieler. Einer allein kann ihn nicht stoppen, denn er ist so schnell und technisch stark. Aber als Mannschaft kann man es versuchen.»

Die Rolle von Casemiro: «Alle reden von Neymar, Coutinho und Firmino. Aber ganz wichtig für das Gleichgewicht Brasiliens ist Casemiro. Schauen Sie Real Madrid an. Seit er spielt, haben sie Erfolg.»

Den WM-Start: «Vielleicht ist es mein letztes Turnier. Deshalb zählt jeder Moment. Früher war ich schon eine Woche vor dem Spiel nervös, jetzt bin ich ruhig. Mit dem Alter ist es einfacher, mit all dem Druck umzugehen. Ich will helfen, wenn ein Spieler sehr nervös ist. Denn wenn die Mannschaft zu viel Druck spürt, ist das Resultat schwer zu erreichen.»

Seine Turnier-Erfahrung: «Ich hätte es mir nie erträumt, einmal an einer WM gegen Brasilien zu spielen. Ich kann es kaum erwarten. 2006 war ich noch ein Kind. Jetzt bin ich 33 Jahre alt. Aber nur weil ich zum vierten Mal dabei bin, bin ich natürlich lange nicht auf einer Stufe mit Maradona oder Pelé.»

Das Hotel und der Teamgeist: «Wir spielen oft Billard oder Karten. Der Teamgeist ist gut. Es ist wichtig, manchmal ohne Handy und Internet Zeit zu verbringen. Wir werden am Donnerstag auch das Eröffnungsspiel zusammen schauen. Die Leute hier sind sehr freundlich. Sie winken uns zu und feuern uns an.»

Die Ziele der Nati: «Klar wollen wir die Gruppe überstehen. Aber die ist sehr schwierig. Wir sollten nicht zu weit vorausblicken. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt muss die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigen.»

Legende: Liebes-Doping Behrami trägt Freundin Lara Gut auf dem Schuh. Keystone

Sendebezug: Livestream srf.ch/sport, 13.06.2018, 10:55 Uhr