An der WM 2022 werden nicht 48 Teams teilnehmen. Dies wurde am Fifa-Council in Moskau entschieden.

Die Aufstockung der Fussball-WM 2022 in Katar auf 48 Teilnehmer ist vorerst vom Tisch. Über den vom südamerikanischen Kontinentalverband CONMEBOL eingereichten Antrag zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie werde am Mittwoch beim Fifa-Kongress nicht abgestimmt, sagte Präsident Gianni Infantino am Sonntag. Stand jetzt treten deshalb auch in 4 Jahren 32 Mannschaften an.

Zwei Ausrichter im Rennen

Die Aufstockung für das Turnier 2026 ist allerdings bereits beschlossene Sache. Um die Ausrichtung der ersten «Mega-WM» beworben haben sich Marokko sowie in einer gemeinsamen Kampagne die USA, Kanada und Mexiko. Die Entscheidung über den Organisator soll am Mittwoch durch den Kongress fallen.