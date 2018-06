So reist die Schweiz an der WM durch Russland

Das WM-Abenteuer der Schweizer Nati in Russland begann am Montag-Vormittag mit dem Abflug in Zürich in Richtung Samara. Der WM-Trip dauert – im schlechtesten Fall – etwas mehr als zwei Wochen. Läuft es hingegen optimal, ist das Team von Vladimir Petkovic über einen Monat unterwegs. Wenn die Nati nicht gerade spielt oder trainiert, dann reist sie mehrheitlich durch das grosse Russland. Die folgende Grafik liefert einige spannende Fakten zur «Tour».