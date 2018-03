Herber Rückschlag für den WM-Gastgeber Russland: Stürmer Alexander Kokorin hat sich im Europa-League-Spiel gegen Leipzig einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für die WM aus. Kokorin hatte sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Sachsen in der Anfangsphase verletzt und musste bereits in der achten Minute ausgewechselt werden. Der 26-Jährige wird nach Angaben seines Klubs Zenit St. Petersburg 5 bis 6 Monate ausfallen.

Auch Brasilien droht ein Ausfall für die Weltmeisterschaft: Filipe Luis von Atletico Madrid erlitt am Donnerstag in der Europa League im Spiel gegen Lokomotive Moskau einen Wadenbeinbruch. Die Ärzte gehen von einer Pause von mindestens zwei Monaten für den Aussenverteidiger aus. In exakt drei Monaten trifft Brasilien in seinem ersten WM-Spiel auf die Schweiz.