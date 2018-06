Die «Seleçao» gewinnt das Testspiel gegen Österreich klar mit 3:0. Nächster Gegner wird an der WM die Schweiz sein.

Die WM kann kommen. Dies dürfte man sich zumindest im Lager Brasiliens sagen. Gegen Österreich – das noch vor einer Woche Deutschland mit 2:1 bezwungen hatte – gewann der 5-fache Weltmeister in Wien locker mit 3:0 und unterstrich damit seine Titelambitionen.

Geballte Offensive

Die Defensive war im letzten Testspiel vor der WM-Endrunde gegen das Team von Franco Foda nur selten gefordert. Und die Offensive brillierte in allen Belangen:

In der 36. Minute brachte Gabriel Jesus Brasilien aus abseitsverdächtiger Position in Führung.

Brasilien aus abseitsverdächtiger Position in Führung. Nach einer Stunde wackelte Neymar Alexander Dragovic aus und tunnelte danach GC-Hüter Heinz Lindner zum 2:0.

Alexander Dragovic aus und tunnelte danach GC-Hüter Heinz Lindner zum 2:0. Beim 3:0 lief Philippe Coutinho alleine auf das Austria-Tor zu und hatte danach keine Mühe, zum Endstand einzuschieben.

Brasilien vergab weitere gute Chancen und tankte tüchtig Selbstvertrauen. En passant schob sich Neymar mit nun 55 Treffern auch auf Rang 4 der ewigen Torschützenliste seines Landes.

Die nächste Partie wird die «Seleçao» am nächsten Sonntag an der WM bestreiten. Gegner wird dann in Rostow die Schweiz sein.

Sendebezug: Road to the FIFA 2018 World Cup, 09.06.2018, 18:00 Uhr