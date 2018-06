Spanien gewinnt im letzten Test vor der WM dank eines Tores von Iago Aspas in der 84. Spielminute 1:0 gegen Tunesien.

Die Nordafrikaner, die Spaniens Gruppengegner Marokko simulieren sollten, leisteten in Krasnodar lange Widerstand.

Bereits am Donnerstag hat Spaniens Nationalmannschaft in Krasnodar Quartier bezogen. In der Stadt im Süden Russlands bestritt das Team von Trainer Julen Lopetegui eine Woche vor dem WM-Auftaktknüller gegen Portugal auch die Hauptprobe.

Glanzloser Auftritt

Wie schon gegen die Schweiz konnten die Spanier dabei nicht vollständig überzeugen. Obwohl mit Sergio Ramos und Isco zwei Spieler von Champions-League-Sieger Real Madrid in der Startformation standen und mit Barcelona-Akteur Sergio Busquets auch ein designierter Leistungsträger zurückkehrte, fand die «Furia Roja» gegen ein kompakt auftretendes Tunesien lange kein Mittel in der Offensive.

Erst fünf Minuten vor Schluss gelang dem eingewechselten Iago Aspas auf Pass von Diego Costa doch noch der Siegtreffer.

Legende: Ohne Glück im Abschluss Isco setzte in seinen 45 Minuten Einsatzzeit keine Ausrufezeichen. imago

Der nächste Hochkaräter wartet auf Tunesien

Die Nordafrikaner, deren Serie von 9 Spielen ohne Niederlage endete, können ihr erstes WM-Spiel gegen England trotzdem mit Zuversicht angehen. Ende Mai hatte gegen Europameister Portugal ein 2:2 herausgeschaut, der Test gegen die Türkei vor Wochenfrist endete mit dem gleichen Resultat.

Sendebezug: Road to the FIFA 2018 World Cup, 09.06.2018, 18:00 Uhr