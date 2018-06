Die Nati bereitet sich ab Montag in Russland auf den ersten WM-Match vor.

Mit dem 2:0-Sieg gegen Japan ging am Freitag die WM-Vorbereitungsphase erfolgreich zu Ende. Es war im vierten Testspiel dieses Jahr der dritte Sieg für die Schweiz. Dazu kommt das Unentschieden vom Sonntag gegen das grosse Spanien. Aber nicht nur fussballerisch gab die Mannschaft in den letzten Tagen ein gutes Bild ab, auch neben dem Platz wirkte die Nati im Tessin gefestigt.

Nach dem intensiven Trainingstagen gönnt Vladimir Petkovic seinen Mannen nun eine Pause. Das Wochenende dürfen die Spieler mit der Familie verbringen.

Take-off am Montag

Abflug nach Russland ist am Montagmorgen. Gegen den Abend wird der Nati-Tross in Togliatti, rund 1000 Kilometer östlich von Moskau, eintreffen. Hier wird die Mannschaft mindestens die nächsten zwei Wochen verbringen.

Die erste Woche steht ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf das erste Gruppenspiel gegen Brasilien. Trainiert wird im Torpedo-Stadion, das mit dem Bus vom Nati-Quartier in zehn Minuten zu erreichen ist.

Brasilien am Sonntag

Am Wochenende fliegt die Nationalmannschaft nach Rostow am Don. Dort geht's am Sonntag dann endlich los für die Schweiz mit dem Auftaktspiel gegen Brasilien. Anpfiff ist um 20 Uhr Schweizer Zeit.

Das Programm der Nati im Überblick Montag, 11. Juni

Abreise nach Togliatti und Bezug WM-Quartier

Ab 14. Juni

WM in Russland

Die Schweizer Gruppenspiele



17. Juni, 20:00 Uhr

Brasilien - Schweiz

22. Juni, 20:00 Uhr

Serbien - Schweiz

27. Juni, 20:00 Uhr

Schweiz - Costa Rica



Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.06.2018, 18:35 Uhr.