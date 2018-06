SRF Sport: Sascha Amhof, erinnern Sie sich noch an Ihren grössten Fehlentscheid?

Sascha Amhof: Ach… Es ist schwierig, den grössten Fehlentscheid zu eruieren. Aber ich erinnere mich schon noch sehr lebhaft und schmerzlich an den einen oder anderen groben Schnitzer. Muss ich sie aufzählen?

Den 8. November 2015 werden Sie kaum vergessen haben. Basel lag gegen GC 2:3 zurück, als kurz vor Schluss Breel Embolo zu Fall kam.

Ja, das ist so eine Szene, sie ist sofort wieder präsent. Embolo wurde hinten am Bein getroffen, ich habe es schlicht falsch eingeschätzt. Es war aber ein klarer Penalty, den ich verpasst habe.

Hätte Ihnen der Video-Beweis geholfen?

Ja, das denke ich. Denn es war ein klarer Treffer, den man mit dem Video hätte auflösen können.

Wie stehen Sie persönlich zum Video-Beweis?

Ich glaube, der Video-Beweis macht den Fussball gerechter, weil man grobe Fehlentscheide korrigieren kann. Insofern bin ich als Schiedsrichter, der für Fairness einsteht, ein klarer Befürworter.

Der VAR (Video Assistant Referee) kommt diesen Sommer erstmals an der WM zum Einsatz. Zu früh?

Kann ein Hilfsmittel, das den Schiedsrichtern hilft, die korrekten Entscheidungen zu finden, zu früh kommen? Gleichzeitig habe ich vollstes Vertrauen, dass man den Videobeweis sachgerecht einsetzen wird.

Viele Fans und Beobachter befürchten ein Chaos. Wie schätzen Sie die Vorarbeit der Fifa ein?

Die Fifa hat allein seit Anfang Jahr 3 Seminare, die je eine Woche dauerten, durchgeführt. Das werden erfahrene Leute sein, welche eine sehr gute Ausbildung haben und ihren Job verstehen.

Sascha Amhof Schiedsrichter-Experte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sascha Amhof war Fifa-Referee und pfiff am 3.12.2017 sein letztes Spiel in der Super League. Der 38-Jährige arbeitet ab 1. August zu 100 Prozent als Ausbildungsverantwortlicher für die Schiedsrichter beim Schweizer Fussball-Verband. Während der WM in Russland kommt der Aargauer für SRF als Schiedsrichter-Experte zum Einsatz.

Ein Argument für den Video-Beweis lautet, dass die Schiedsrichter besser geschützt sind?

Das ist sehr wichtig. Man will ja primär klare Fehlentscheidungen verhindern.

Was hätte wohl Referee Michael Oliver im CL-Viertelfinal Real - Juventus entschieden, hätte er den Video-Beweis zur Verfügung gehabt?

Das ist genau so eine Situation, in welcher der VAR nicht geholfen hätte. Für 50 Prozent der Leute war es ein Penalty, für die andere Hälfte keiner. Das gehört zum Fussball und solche Entscheide mit den entsprechenden Emotionen wird es weiterhin geben.

Die Fifa hat ein grosses Interesse an guten Schiedsrichter-Leistungen.

Schlechte Schiedsrichter-Leistungen an Weltmeisterschaften haben fast schon Tradition. Macht es Sinn, dass alle 6 Konföderationen berücksichtigt werden? Die 36 Schiedsrichter und 63 Assistenten, Link öffnet in einem neuen Fenster kommen aus 46 Ländern.

Ich habe sehr grosses Vertrauen in die Fifa und die Verbände. Denn sie haben ihrerseits ein Interesse an guten Schiedsrichter-Leistungen. Die Referees in Russland haben alle ein sehr gutes Niveau.

Ist das Kommunikations-Chaos nicht vorprogrammiert?

Das ist nie auszuschliessen. Aber Englisch ist die gemeinsame Sprache und es wird, so viel ich weiss, in (sprach-)regionalen Teams gearbeitet.

Sie werden an der WM als SRF-Experte die Spiele aus der Schiri-Perspektive analysieren. Warum eigentlich? Sie hätten doch noch weiterpfeifen können.

Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Aber ich habe mich schon länger entschieden, einen Schlussstrich unter meine aktive Karriere zu ziehen. Dass ich mich vor Beginn des neuen Jobs (siehe Box) rund um die WM einbringen kann, habe ich nie erwartet. Das freut mich ausserordentlich.

