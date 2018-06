Costa Rica erwischte gegen die favorisierten Belgier einen guten Start. Der WM-Viertelfinalist von 2014 ging durch einen Treffer von Captain David Ruiz in der 24. Minute in Führung. Es war der erste Schuss auf das belgische Tor. Und es sollte auch der letzte bleiben in einer einseitigen Partie mit fast 70% Ballbesitz für die Belgier.

Lukaku mit Doppelpack

Dieser zahlte sich in der 32. Minute zum ersten Mal aus, als Dries Mertens den Ausgleichstreffer erzielte. Danach sorgte ManU-Stürmer Romelu Lukaku mit zwei Toren kurz vor und kurz nach der Pause für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Michy Batshuayi setzte in der 64. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

Costa Rica ist an der WM in Russland am 27. Juni der letzte Gruppengegner der Schweizer Nati.

Senegal schlägt Südkorea

Im zweiten Testspiel des Tages gewann Senegal (Gruppe H) gegen Südkorea (Gruppe F) mit 2:0. Ex-Sion-Spieler Moussa Konaté schoss das zweite Tor in der Nachspielzeit.