Kylian Mbappé konnte einen Tag nach seiner Knöchelblessur das Training mit der französischen Equipe wieder aufnehmen. Somit dürfte er am Samstag im 1. WM-Gruppenspiel gegen Australien in der Startelf stehen. Der Stürmer von Paris Saint-Germain war am Dienstag von Adil Rami getroffen worden, bald schon konnte aber Entwarnung gegeben werden. Auch die zuletzt angeschlagenen Djibril Sidibé und Samuel Umtiti sind wieder im normalen Trainingsbetrieb.

Rückschlag für das mexikanische Nationalteam, das in der Gruppe F auf Deutschland, Schweden und Südkorea trifft: Verteidiger Diego Reyes verpasst das Turnier in Russland. Der 25-Jährige vom FC Porto konnte eine Muskelverletzung im Oberschenkel nicht rechtzeitig auskurieren. Ersetzt werden soll Reyes durch Erick Gutierrez vom CF Pachuca. «Die Entscheidung schmerzt in meiner Seele, aber ich glaube, dass es das Beste für meine Teamkollegen ist. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich in solch kurzer Zeit meine beste Form erreicht hätte», schrieb Reyes in einem Statement auf Twitter.