Zum Abschluss der Vorrunde an der WM 2022 in Katar gewinnt Kamerun überraschend mit 1:0 gegen Brasilien.

Vincent Aboubakar sorgt in der 92. Minute mit dem einzigen Treffer der Partie für die Entscheidung.

Als Gruppensieger trifft Brasilien im Achtelfinal auf Südkorea, das sich in der Gruppe H den 2. Platz gesichert hat.

Im anderen Spiel der Gruppe G gewinnt die Schweiz mit 3:2 gegen Serbien und qualifiziert sich ebenfalls für den Achtelfinal.

Die entscheidende Szene der Partie spielte sich erst in der Nachspielzeit ab. Vincent Aboubakar lief sich im Strafraum frei und köpfelte eine Hereingabe souverän in die Maschen: 1:0 für Kamerun. In seiner überschwänglichen Freude zog er sich das Trikot aus und marschierte danach mit einem Lächeln zum Schiedsrichter, um sich seine Strafe abzuholen: Weil er bereits verwarnt war, flog er mit Gelb-Rot vom Platz.

Gross ärgern wird das die Kameruner wohl nicht. Auch zu zehnt brachten sie die knappe Führung über die Zeit. Und trotz des Sieges zum Abschluss müssen die Zentralafrikaner die Heimreise antreten. Weil die Schweiz zeitgleich mit 3:2 gegen Serbien gewann, beendet Kamerun die Gruppenphase auf Rang 3.

Rotation bei Brasilien

Auf gleich 9 Positionen hatte Brasiliens Trainer Tite sein Team für das letzte Gruppenspiel gegen Kamerun umgestellt. Unter anderem rückte Dani Alves in die Startelf, der damit mit 39 Jahren, 6 Monaten und 27 Tagen zum ältesten Brasilianer wurde, der je in einem WM-Spiel aufgelaufen war. Gerade in der 1. Halbzeit merkte man den Südamerikanern die vielen Änderungen an.

Die Brasilianer übernahmen zwar das Spieldiktat, wussten mit dem Ballbesitz aber wenig Zielbringendes anzufangen. Zur besten Möglichkeit kam der aktive Gabriel Martinelli nach 14 Minuten, als er Devis Mboka per Kopfball zu einer Parade zwang. Kurz vor der Pause war es erneut der Arsenal-Akteur, der mit einem Abschluss etwas Torgefahr heraufbeschwörte.

Die Sache mit den Freistössen

Immer wieder wussten sich die Kameruner in der Defensivbewegung nur mit Foulspielen zu helfen. So kam die «Seleçao» zu einigen Freistössen aus guten Positionen, verpasste es jedoch, damit Torgefahr zu erzeugen. Viel eher sorgten die langen Diskussionen vor der Ausführung für Aufsehen: Für 2 Freistösse brauchten die Brasilianer fast 4 Minuten.

Ederson verhindert Rückstand

Zur grössten Chance des 1. Durchgangs kamen aber die Kameruner. Einen Kopfball von Bryan Mbeumo parierte Ederson bravourös. Auch der Torhüter profitierte von der Rotation und kam im 3. WM-Spiel zu seinem 1. Einsatz – mit dieser Parade zahlte er seinem Trainer das Vertrauen zurück.

In der Nachspielzeit konnte jedoch auch Ederson den Rückstand nicht mehr verhindern. Trotz der Niederlage sichern sich die Brasilianer den Gruppensieg, dank dem besseren Torverhältnis, vor der Schweiz.

So geht's weiter

Im Achtelfinal trifft Brasilien als Sieger der Gruppe G am Montagabend um 20:00 Uhr auf Südkorea, das sich in der Gruppe H den 2. Platz gesichert hat. Für Kamerun ist die WM beendet.