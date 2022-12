Inhalt

1/8-Final Brasilien – Südkorea - Südkoreaner gegen die Asien-Erfolgsserie der «Seleçao»

Im 6. Achtelfinal an der WM 2022 in Katar trifft Brasilien am Montagabend auf Südkorea. Die «Seleçao» will gegen asiatische Teams an Weltmeisterschaften weiter unbesiegt bleiben.