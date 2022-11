2:0-Erfolg in der Gruppe C

Polen schlägt Saudi-Arabien in der Gruppe C an der WM 2022 in Katar mit 2:0.

In der 39. Minute trifft Piotr Zielinski zur Führung, Robert Lewandowski erzielt in der 82. Minute sein allererstes WM-Tor.

Saudi-Arabien ist über lange Zeit das aktivere Team und verschiesst kurz vor der Pause einen Penalty.

Im 2. Spiel in der Gruppe C trifft Argentinien ab 20:00 Uhr auf Mexiko.

Nach 82 Minuten war es soweit: Robert Lewandowski erzielt sein erstes WM-Tor überhaupt. Geschickt hatte er dem saudischen Gegenspieler Abdulelah Al Malki am Strafraumrand den Ball abgeluchst und Goalie Mohammed Al-Owais ohne zu zögern mit einem souveränen Flachschuss überwunden. Freude und Erleichterung bei Lewandowski waren riesig: Mit Tränen in den Augen lag er nach seinem Treffer am Boden, wo er sogleich von seinen Teamkollegen geherzt wurde.

Schliessen 00:42 Video Lewandowski trifft erstmals an einer WM Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 01:30 Video Lewandowski: «Diesen Traum hatte ich schon als Kind» Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Im 1. Durchgang war Polen eher glücklich in Führung gegangen. Piotr Zielinski hatte nach Vorlage von Lewandowski getroffen (39.). Das 1:0 kam ziemlich aus dem Nichts, es war die erste gefährliche Offensivaktion der Europäer.

00:58 Video Lewandowski scheitert, bedient dann aber Zielinski Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Polen mit ruppigem Spiel

Die Saudis waren über die gesamte Partie die aktivere Mannschaft. Dass die Polen mit dem schnellen Umschaltspiel immer wieder überfordert waren, zeigen auch die gelben Karten: Zwischen der 15. und der 19. Minute wurden gleich drei polnische Spieler verwarnt. Und wenige Minuten später hatte Matty Cash Glück, dass er für einen Ellbogenschlag nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Die goldene Chance auf den Ausgleich vergab Saudi-Arabien bereits kurz vor der Pause. Saleh Al Shehri wurde im Strafraum von Krystian Bielik am Fuss getroffen. Nach VAR-Intervention entschied der Schiedsrichter auf Penalty. Salem Al-Dawsari scheiterte jedoch mit seinem Versuch an Polen-Keeper Wojciech Szczesny, auch der Nachschuss von Mohammed Alburayk wurde vom Goalie stark pariert.

01:24 Video Al-Dawsari scheitert vom Punkt, Alburayk vergibt Nachschuss Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Aluminium rettet für Saudi-Arabien

Lange war vom polnischen Offensivspiel auch im 2. Durchgang nichts zu sehen. Bis das Aluminium innert kurzer Zeit gleich zweimal schepperte:

63. Minute: Arkadiusz Milik köpfelt den Ball nach schöner Flanke freistehend an die Latte.

66. Minute: Lewandowski lenkt eine Hereingabe eher zufällig mit dem linken Knie an den Pfosten.

Die Saudis werden sich vor allem die fehlende Effizienz vorwerfen müssen. Immer wieder scheiterten sie an Goalie Szczesny oder an der eigenen Ungenauigkeit. Nach dem sensationellen Sieg im Startspiel über Argentinien verpasst Saudi-Arabien nach dieser Niederlage den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase.

04:59 Video Die Live-Highlights bei Polen - Saudi-Arabien Aus FIFA WM 2022 vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden.

So geht's weiter

Die letzte Runde in der Gruppe C findet am kommenden Mittwoch statt. Ab 20:00 Uhr werden die Achtelfinal-Tickets vergeben: Saudi-Arabien trifft auf Mexiko, zeitgleich spielt Polen gegen Argentinien.