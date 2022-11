Die Niederlande gewinnt ihr Auftaktspiel an der WM in Katar in der Gruppe A gegen den Senegal mit 2:0.

Erst spät kommen die Europäer zu ihren Toren: Cody Gakpo trifft in der 84. Minute, Davy Klaassen in der 9. Minute der Nachspielzeit.

Die Niederländer schliessen in der Gruppe A damit zu Leader Ecuador auf.

Über 83 Minuten lang brachte die Niederlande keinen einzigen Schuss auf das Tor der Senegalesen. Der Erste war dann direkt drin: Weil sich Keeper Edouard Mendy bei einer Flanke verschätzte und den Ball dadurch verpasste, konnte Cody Gakpo ins leere Tor einköpfeln.

00:33 Video Mendy patzt, Gakpo erbt zum 1:0 Aus FIFA WM 2022 vom 21.11.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Dabei hätten sich die Niederländer zuvor auch nicht beschweren können, wenn sie in Rückstand geraten wären. Sowohl in der 65. als auch in der 73. Minute parierte Goalie Andries Noppert bei seinem Nati-Debüt stark. Zuerst scheiterte Boulaye Dia, dann vergab Idrissa Gueye aus zentraler Position. Und auch nach dem Gegentor blieben die Westafrikaner dran: Pape Gueye zwang Noppert mit einem Flachschuss zur nächsten Parade.

Klaassen entscheidet die Partie

Erst in der 99. Minute folgten die nächsten Versuche von «Oranje» aufs Tor. Nach einem Abschluss von Memphis Depay machte Mendy erneut eine unglückliche Figur – er liess den Ball nach vorne abprallen. Dort kam Davy Klaassen herangerauscht und schob zum 2:0 ein.

00:48 Video Klaassen sorgt tief in der Nachspielzeit für die Entscheidung Aus FIFA WM 2022 vom 21.11.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Für die Senegalesen endet das WM-Auftaktspiel damit äusserst unglücklich. Über weite Strecken waren sie mindestens ebenbürtig, Mitte der 2. Halbzeit sogar näher an einem Tor. Mit einer kompakten Verteidigung und einer solidarischen Teamleistung brachten sie die Niederlande nahe an einen Punktverlust.

Die Niederländer hingegen feiern dank den späten Toren doch noch ein erfolgreiches WM-Comeback – vor vier Jahren hatten sie die Endrunde verpasst. In der Tabelle der Gruppe A stehen sie gemeinsam mit Ecuador an der Spitze.

03:54 Video Die Live-Highlights bei Senegal – Niederlande Aus FIFA WM 2022 vom 21.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 54 Sekunden.

So geht's weiter

Am Freitag startet für die Teams der Gruppe A die 2. Runde der Gruppenphase. Der Senegal trifft ab 14:00 Uhr auf Gastgeber Katar, die Niederlande spielt um 17:00 Uhr gegen Ecuador.