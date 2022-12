Kongeniales Duo Messi/Alvarez schiesst «Gauchos» in den Final

Argentinien schlägt an der WM 2022 in Katar Kroatien 3:0 und zieht in den Final ein.

Bei den Südamerikanern glänzen Doppeltorschütze Julian Alvarez und einmal mehr Superstar Lionel Messi.

In ihrem insgesamt 6. WM-Final trifft die «Albiceleste» am Sonntag auf Frankreich oder Marokko.

Lionel Messi schloss mit seinem 25. WM-Einsatz zu Rekordspieler Lothar Matthäus auf. Er erzielte gegen Kroatien vom Penaltypunkt aus das 1:0 und machte sich mit seinem 11. WM-Treffer vor Gabriel Batistuta zum alleinigen argentinischen Rekordtorschützen. Er bereitete das Tor zum 3:0-Endstand mustergültig vor.

Doch in diesem Halbfinal hatte der Superstar einen kongenialen Partner an seiner Seite: Julian Alvarez. Der Stürmer von Manchester City lief im Lusail Stadium zu grosser Form auf und hatte massgeblichen Anteil am 6. Finaleinzug Argentiniens an einer WM.

04:55 Video Argentinien - Kroatien: Die Live-Highlights Aus FIFA WM 2022 vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Messi trifft vom Punkt

Doch der Reihe nach. Dass der Abend zur Gala der «Albiceleste» verkommen würde, hatte sich zunächst überhaupt nicht abgezeichnet. Nach einer ereignislosen ersten halben Stunde kam Argentinien scheinbar aus dem Nichts zu den ersten beiden Treffern.

Kroatien-Goalie Dominik Livakovic brachte in der 32. Minute den allein auf ihn losstürmenden Alvarez zu Fall. Der Penalty war eine Sache für Messi: Er verwertete mit einem strammen Schuss und liess Livakovic, der an diesem Turnier bereits 4 Versuche vom Punkt pariert hatte, keine Chance.

00:42 Video Livakovic foult Alvarez, Messi kompromisslos vom Punkt Aus FIFA WM 2022 vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Alvarez' Sololauf

Kaum 5 Minuten später lag der Ball bereits wieder hinter Livakovic im Tor. Die Kroaten liessen sich gar einfach übertölpeln: Bei einem Konter kam Alvarez noch in der eigenen Platzhälfte an den Ball und marschierte los. Von den Verteidigern Josip Juranovic und Borna Sosa nur halbherzig gestört, behielt er das Leder mit etwas Glück und traf am Ende seines Sololaufs zum 2:0.

Der WM-Finalist von 2018, der in der Anfangsphase keineswegs schlechter war, konnte sich kaum aufrappeln und hatte Glück, nicht schon zur Pause 0:3 zurückzuliegen. Livakovic entschärfte einen Kopfball von Alexis Mac Allister nur mit Mühe.

00:48 Video Schnell umgeschaltet, dann reingestolpert: Alvarez trifft zum 2:0 Aus FIFA WM 2022 vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

3:0 als Krönung

Die Pausenansprache von Zlatko Dalic und auch die frühe Einwechslung von Bruno Petkovic, dem Ausgleichshelden in der Verlängerung des Viertelfinals gegen Brasilien, fruchteten in der Folge nicht. Stattdessen machte das Duo Messi/Alvarez mit dem 3:0 in der 69. Minute alles klar.

«La Pulga» spielte auf der rechten Seite mit Josko Gvardiol Katz und Maus und legte zurück auf Alvarez, der nur noch einzuschieben brauchte. Die Kroaten, die bereits zwei Verlängerungen hatten bestreiten müssen, waren danach zu keiner Reaktion mehr fähig und verpassen den zweiten WM-Final in Folge.

00:51 Video Messi lässt Gvardiol alt aussehen – Alvarez vollstreckt Aus FIFA WM 2022 vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

So geht es weiter

Argentinien hat damit am kommenden Sonntag ab 16:00 Uhr gegen Frankreich oder Marokko die Chance, den 3. Weltmeistertitel perfekt zu machen. Austragungsort des Finals ist erneut das Lusail Stadium. Für Kroatien geht es am Samstag um 16:00 Uhr in Al-Rayyan um Platz 3 und den WM-Trostpreis.