England gewinnt an der WM 2022 in Katar das abschliessende Vorrundenspiel gegen Wales mit 3:0 und sichert sich den Sieg in der Gruppe B. Achtelfinalgegner ist der Senegal.

Marcus Rashford trifft für die «Three Lions» doppelt. Das 1:0 erzielt er mit einem direkt verwandelten Freistoss.

Im Parallelspiel schnappen sich die USA dank einem 1:0-Sieg gegen den Iran das zweite Achtelfinal-Ticket.

England hat im «Battle of Britain» einmal mehr die Oberhand behalten. Die «Three Lions» liefen im Duell mit ihrem westlichen Nachbarn nie Gefahr, die Achtelfinal-Qualifikation noch aus der Hand zu geben. Das Team von Gareth Southgate zieht damit als Gruppensieger in die Achtelfinals ein. Dort heisst der Gegner am Sonntag Senegal.

Für die Waliser geht das Warten auf einen Sieg gegen den grossen Bruder hingegen weiter. Seit 1984 konnten sie England nicht mehr schlagen. Für die «Drachen» ist die WM mit nur einem Punkt und einem erzielten Tor vorbei.

Rashford überragend, Bale enttäuschend

Den Engländern hätte zum Weiterkommen zwar auch ein Unentschieden gereicht. Nach dem enttäuschenden 0:0 im zweiten Gruppenspiel gegen die USA reagierte Southgate aber und nahm gleich vier Wechsel in der Startformation vor. Unter anderem setzte er auf Marcus Rashford und Phil Foden, die in Katar zuvor noch nie von Beginn weg hatten auflaufen dürfen. Er bewies damit ein goldenes Händchen.

Rashford konnte sich zwar bereits in der ersten Halbzeit in Szene setzen, vergab aber nach 10 Minuten alleine vor Danny Ward, der den rotgesperrten Wayne Hennessey im Tor ersetzte. England dominierte die offensiv einmal mehr enttäuschenden Waliser in der Folge, Zählbares schaute aber erst nach der Pause heraus. Dafür gab es dann gleich zwei Tore innert 96 Sekunden zu bestaunen:

50. Minute, 1:0: Rashford tritt aus rund 20 Metern aus leicht linker Position zu einem Freistoss an und trifft sehenswert ins rechte Eck. Ward kann den Einschlag trotz Flugeinlage nicht mehr verhindern.

Rashford tritt aus rund 20 Metern aus leicht linker Position zu einem Freistoss an und trifft sehenswert ins rechte Eck. Ward kann den Einschlag trotz Flugeinlage nicht mehr verhindern. 51. Minute, 2:0: Keine zwei Minuten später zappelt der Ball bereits wieder im Netz. Foden schiebt nach einem Querpass von Harry Kane ein. Dem Treffer ging ein Ballverlust von Ben Davies voraus. Rashford hatte dem Verteidiger den Ball abgeluchst.

Nicht mehr auf dem Platz stand zu diesem Zeitpunkt Gareth Bale. Der Star der Waliser wurde zur Pause ausgewechselt. In der Qualifikation schoss er sein Team mit 7 Toren quasi im Alleingang an die Endrunde. An der WM selbst traf er im Spiel gegen die USA vom Punkt, blieb sonst aber oft unauffällig.

Von Rashford kann man dies nicht behaupten. Der Stürmer von Manchester United sorgte in der 68. Minute mit dem 3:0 für den Schlusspunkt im Ahmad Bin Ali Stadium. Nach einem Dribbling erwischte er Keeper Ward zwischen den Beinen. Rashford steht damit bereits bei 3 Toren. Nach seiner Einwechslung gegen den Iran hatte er ebenfalls getroffen.

So geht's weiter

Während Wales die Heimreise antreten muss, geht das Turnier für die Engländer am Sonntag weiter. Um 20:00 Uhr trifft der Halbfinalist von 2018 im Achtelfinal auf den Senegal. Die Westafrikaner qualifizierten sich dank einem 2:1-Sieg im Direktduell gegen Ecuador zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für die K.o.-Phase an einer WM.