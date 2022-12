Kroatien steigt an der WM 2022 in Katar am Montagnachmittag leicht favorisiert in den Achtelfinal gegen Japan. Den Asiaten dürfte diese Ausgangslage recht sein.

Legende: Mit 37 Jahren noch voll im Schuss Luka Modric. IMAGO / NurPhoto

Wann wird gespielt?

Das Achtelfinal-Duell zwischen Japan und Kroatien steigt am Montag um 16:00 Uhr. Die Partie wird live auf SRF zwei und in der Sport App übertragen.

Wo wird gespielt?

Die Partie findet in Al-Wakrah im Al-Janoub Stadium statt. Nach dem Aufeinandertreffen zwischen Japan und Kroatien hat die 40'000 Zuschauer fassende Arena bei der WM ausgedient.

Was bisher geschah

Die Japaner sind wohl die Überraschung schlechthin an einer in der Vorrunde an Überraschungen reichen WM. In der schwierigen Gruppe E verblüfften die Asiaten mit zwei 2:1-Siegen gegen die Top-Nationen Deutschland und Spanien und sicherten sich sogar den 1. Platz. Bei beiden Exploits überliess Japan das Spielgeschehen komplett dem Favoriten, um dann mit effizienten Kontern den Unterschied zu machen. Im 2. Gruppenspiel gegen Costa Rica (0:1) waren es die Japaner, die erfolglos anrannten und ausgekontert wurden. Gegen Kroatien werden sich die «Blauen Samurai» wohl wieder in der bevorzugten Rolle des Aussenseiters präsentieren.

Wie bei Japan stand auch das Weiterkommen der Kroaten bis zuletzt auf Messers Schneide. Im finalen Gruppenspiel gegen Belgien musste der WM-Zweite von 2018 einige bange Momente überstehen, ehe der Vorstoss dank einem torlosen Remis gegen die gescheiterten Belgier in trockenen Tüchern war. Mit 5 Punkten sicherte sich Kroatien hinter dem überraschenden Gruppensieger Marokko das 2. Achtelfinal-Ticket. Nach einem eher verhaltenen Auftakt konnte sich das Ensemble um Routinier Luka Modric im Verlauf der Vorrunde spielerisch steigern.

Der jeweils letzte Auftritt

Fakten zum Spiel

Tolle Bilanz in K.o.-Phase: Kroatien steht an einer WM zum 3. Mal in der finalen Turnierphase. Von den bisherigen 8 K.o.-Partien auf der grösstmöglichen Bühne hat «Hrvatska» 6 gewonnen. Beide Niederlagen kassierten die Kroaten gegen Frankreich – 1998 im Halbfinal und 2018 im Final.

Kroatien steht an einer WM zum 3. Mal in der finalen Turnierphase. Von den bisherigen 8 K.o.-Partien auf der grösstmöglichen Bühne hat «Hrvatska» 6 gewonnen. Beide Niederlagen kassierten die Kroaten gegen Frankreich – 1998 im Halbfinal und 2018 im Final. Sind aller guter Dinge vier?: Für Japan ist es der 4. Vorstoss in einen WM-Achtelfinal. Bei den ersten 3 Anläufen wurden die Asiaten in der Runde der letzten 16 jeweils gestoppt – 2002 von der Türkei, 2010 von Paraguay und 2018 von Belgien.

Für Japan ist es der 4. Vorstoss in einen WM-Achtelfinal. Bei den ersten 3 Anläufen wurden die Asiaten in der Runde der letzten 16 jeweils gestoppt – 2002 von der Türkei, 2010 von Paraguay und 2018 von Belgien. Senioren-Thron erobert: Mit Belgien warf Kroatien das älteste Team der WM in Katar in der Gruppenphase aus dem Turnier. Nach dem Ausscheiden der «Roten Teufel» sind die Kroaten nun selbst die «Senioren» der WM. Das Durchschnittsalter der bisher eingesetzten Akteure beträgt 28,9 Jahre. Der älteste Spieler ist gleichzeitig der wichtigste: Luka Modric. Auch mit 37 Jahren ist der Mittelfeldmotor von Real Madrid das Herzstück Kroatiens.

Mit Belgien warf Kroatien das älteste Team der WM in Katar in der Gruppenphase aus dem Turnier. Nach dem Ausscheiden der «Roten Teufel» sind die Kroaten nun selbst die «Senioren» der WM. Das Durchschnittsalter der bisher eingesetzten Akteure beträgt 28,9 Jahre. Der älteste Spieler ist gleichzeitig der wichtigste: Luka Modric. Auch mit 37 Jahren ist der Mittelfeldmotor von Real Madrid das Herzstück Kroatiens. Premiere in K.o.-Spiel: Das Aufeinandertreffen zwischen Japan und Kroatien gab es an der WM schon zweimal. 1998 setzten sich die Kroaten 1:0 durch, 2006 resultierte ein torloses Remis. Am Montag kommt es zum Premieren-Duell in der K.o.-Phase. Mögliche Viertelfinal-Gegner

Der Sieger des Duells zwischen Japan und Kroatien trifft entweder auf Brasilien oder Südkorea.