Nach dem missglückten letzten Test der Schweizer Nati für die WM 2022 in Katar gingen die SRF-User relativ hart mit den Akteuren ins Gericht.

Legende: Von Top bis Flop Goalie Yann Sommer und Verteidiger Eray Cömert. Freshfocus/Toto Marty/Blick

Das 0:2 gegen Ghana in der Hitze von Abu Dhabi ist für die Schweiz zwar kein Schiffbruch da kein Ernstkampf, die SRF-User straften die magere Leistung eine Woche vor dem 1. Auftritt an der WM-Endrunde in Katar aber dennoch ab.

Im Rating-Artikel wurden etwas über 5000 Stimmen abgegeben. In der Defensive wurde ein klarer Schwachpunkt ausgemacht: Eray Cömert kam mit seinen durchschnittlich 2 von möglichen 5 Sternen am schlechtesten weg, derweil die später ausgewechselten Manuel Akanji (3,5) und Fabian Schär (3) sowie Goalie Yann Sommer (3,5) zu den Bestbewerteten gehören. Mehr als 3,5 Sterne erhielt keiner der Spieler.

Wohl auch, weil die beiden Gegentore relativ spät fielen, kamen auch die Einwechselspieler auf weniger gute Noten. Mit Christian Fassnacht, Renato Steffen, Haris Seferovic und Michel Aebischer erhielten gleich 4 Einwechselspieler nur 2,5 Sterne zugesprochen.