Die WM in Katar ist Geschichte. Wir wollten von Ihnen wissen: Welcher Treffer stellt alle anderen in den Schatten? Die Antwort ist eindeutig.

Viel lieber hätte Richarlison am 18. Dezember im Lusail Stadium den WM-Pokal in die Höhe gestreckt. Doch für Brasilien bedeutete an der WM 2022 in Katar bereits der Viertelfinal Endstation. Die «Seleçao» zog gegen Kroatien im Elfmeterschiessen den Kürzeren.

Immerhin kann sich Richarlison damit trösten, dass er beim Turnier in der Wüste eines der schönsten Tore geschossen hat. Was heisst da eines der schönsten? Für die SRF-User gibt es keine zwei Meinungen: Der auf die WM hin zum Blondschopf mutierte Stürmer erhielt für seinen Seitfallzieher im ersten Gruppenspiel gegen Serbien 45 Prozent aller Stimmen. Das sind nicht weniger als 31 Prozent mehr als der Zweitplatzierte.

Di Maria und Freuler auf dem Podest

Auf Platz 2 wählte die Userschaft mit 14 Prozent das wie aus dem Lehrbuch vorgetragene Konter-Tor durch Angel Di Maria im Final gegen Frankreich. Der 34-jährige Routinier, übermannt von den Emotionen, vergoss beim Torjubel gar einige Tränen. Gut 2 Stunden nach seinem sehenswerten 2:0 weinte eine ganze Nation mit Di Maria über den 3. WM-Titel Argentiniens.

Komplettiert wird das Podest der schönsten Treffer durch Remo Freuler. Der Schweizer Mittelfeldmotor schloss im dritten Gruppenspiel gegen Serbien eine einwandfreie Kombination nach einem Hackenpass von Ruben Vargas souverän ab und bescherte der Nati damit das Achtelfinal-Ticket.