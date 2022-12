Serben-Coach in der Kritik – Neymar immer noch nicht fit

Legende: Soll sich gemäss Expertenansicht ins Abseits gecoacht haben Dragan Stojkovic wird aktuell nicht mit Wohlwollen begegnet. Keystone/AP Photo/Francisco Seco

Serbien: Trainer Stojkovic im Gegenwind

Der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic muss erstmals in seiner 20-monatigen Amtszeit Kritik vonseiten der Medien und Experten einstecken. «Wir haben in diesem Spiel keinen Teamchef gehabt. Ein schlechteres Coaching bei einem grossen Turnier habe ich noch nie gesehen», wetterte der ehemalige Deutschland-Profi Rade Bogdanovic als Studiogast beim serbischen Fernsehen RTS nach dem 3:3 gegen Kamerun. Das Portal Mozzartsport schrieb von einem «totalen Fiasko von Piksi» (Spitzname von Stojkovic, Anm. d. Red). Seine Auswechslungen seien nur schwer zu verstehen gewesen. Serbien hatte gegen Kamerun eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben. Am Freitag kommt es zum Showdown gegen die Schweiz.

03:56 Video Viele Tore, aber kein Sieger bei Kamerun gegen Serbien Aus FIFA WM 2022 vom 28.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Brasilien ohne Neymar, Danilo und Alex Sandro

Das bereits für die Achtelfinals qualifizierte Brasilien muss im letzten Gruppenspiel am Freitag gegen Kamerun auf ein prominentes Trio verzichten. Neymar, der wegen einer Knöchelverletzung bereits die Partie gegen die Schweiz verpasst hatte, ist nach Angaben von Teamarzt Rodrigo Lasmar noch immer nicht fit. Zudem leidet der 30-Jährige laut Teamkollege Vinicius Junior unter leichtem Fieber. Daneben fallen auch Rechtsverteidiger Danilo (ebenfalls Fussknöchel) und Linksverteidiger Alex Sandro (Muskelverletzung) aus.