«Socceroos» hüpfen in den WM-Achtelfinal – schwache Dänen out

Australien qualifiziert sich an der WM 2022 in Katar für den Achtelfinal.

Die «Socceroos» bezwingen im Al-Janoub Stadium ein blutleeres Dänemark mit 1:0.

Im zweiten Spiel der Gruppe D siegt Tunesien gegen Frankreich, das sich trotz der Niederlage den Gruppensieg holt.

Australien trifft im Achtelfinal auf Argentinien, Frankreich misst sich mit Polen.

Jene Australier, die in ihrer Heimat mitten in der Nacht ihre Nationalmannschaft gegen Dänemark verfolgten, wurden belohnt. In der Hauptstadt Canberra war um 3:55 Uhr Ortszeit Korkenknallen angesagt, als der algerische Referee Mustapha Ghorbal die Partie im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah abpfiff.

Australien bejubelte den 1:0-Sieg, der die zweite Qualifikation für eine K.o.-Phase nach 2006 in Deutschland bedeutet. Die Schlüsselszene in einer harzigen Partie spielte sich in der 60. Minute ab. Riley McGree schickte Mathew Leckie in die Tiefe. Der 31-Jährige tanzte Joakim Maehle schwindlig, während sich Joachim Andersen zum Zuschauer degradieren liess. Zuschauen musste auch Dänemark-Goalie Kasper Schmeichel Sekundenbruchteile später, als der Flachschuss Leckies in der entfernten Torecke einschlug.

Dänemark geschockt

Drei Minuten zuvor hatte Tunesien gegen Frankreich das 1:0 erzielt und sich vorübergehend auf Platz 2 im Klassement geschoben.

WM-Geheimfavorit Dänemark, das vor anderthalb Jahren an der Europameisterschaft bis in den Halbfinal marschiert war, enttäuschte auch mit dem Messer am Hals. Die Nordeuropäer agierten blutleer und ideenlos.

Krampf statt Glanz

Schon in der 1. Halbzeit hatten sich die Dänen an der Defensive der Australier die Zähne ausgebissen. Die Nordeuropäer waren bemüht, das Glück auf ihre Seite zu zwingen. Sie erarbeiteten sich Chancen; vor allem in den ersten 20 Minuten versprühte das Team von Kasper Hjulmand Torgefahr.

Was fehlte, war die letzte Konsequenz, die Kaltblütigkeit, die eine Spitzenmannschaft auszeichnet. Die Australier waren darauf bedacht, hinten dicht zu halten und auf Konter zu lauern. Hochkarätige Chancen blieben jedoch aus – bis in die 60. Minute.

So geht's weiter

Im Kampf um die Runde der letzten Acht trifft Australien auf Argentinien, während es Frankreich mit Polen zu tun kriegt.