Keylor Navas trifft an der WM auf Antonio Rüdiger. Der Deutsche bewohnt das Haus des Costa-Rica-Goalies in Spanien.

Zwischen Deutschland und Costa Rica geht es am Donnerstagabend (ab 19:15 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) um die Wurst. Dass beide Teams an der WM 2022 in Katar in den Achtelfinal vorstossen, ist vor der Direktbegegnung in Al-Rayyan nicht mehr möglich.

Antonio Rüdiger hat derweil keine Angst vor seinem ganz persönlichen Rauswurf. «Solange ich pünktlich die Miete zahle, wird das, glaube ich, nicht passieren», sagte der DFB-Abwehrchef vor dem Duell mit seinem Vermieter Keylor Navas, dem Goalie von Costa Rica. Rüdiger bewohnt seit seinem Wechsel im Sommer zu Real Madrid dessen Villa im Stadtteil La Finca.

«Keylor ist ein super Torwart»

Navas, der mit den Königlichen dreimal die Champions League gewann, steht inzwischen bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. «Keylor ist ein super Torwart, der für mich nach wie vor etwas unterschätzt wird», sagte Rüdiger in der Bild: «Aber natürlich wollen wir ihn und Costa Rica schlagen.» Dann würde der Mieter ausnahmsweise mal den Vermieter rausschmeissen.