An der Fussball-WM 2022 in Katar sind lange Nachspielzeiten die Regel. Überraschend kommt dies nicht.

Legende: Ein gewohntes Bild in Katar Eine lange Nachspielzeit – wie hier bei England vs. Iran – wird angezeigt. IMAGO Images/Offside Sports Photography

Die Aussage, dass ein Spiel 90 Minuten dauert, war noch nie so falsch, wie in den ersten Tagen der WM in Katar: In den ersten 4 Partien wurden im Emirat kumuliert 64:30 Minuten nachgespielt – das entspricht einer guten Viertelstunde pro Partie.

7, 8, 9 Minuten Nachspielzeit sind zu erwarten.

Aus dem Nichts kommt dieser Fakt indes nicht. Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina hatte vor dem Turnier angekündigt, dass «wir die Nachspielzeit sehr sorgfältig kalkulieren und versuchen werden, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht».

Rechnerisch 75 Spiele statt «nur» 64

Man wollte es vermeiden, «dass es in einer Halbzeit nur 42 oder 43 Minuten aktives Spiel gibt, das ist nicht akzeptabel. 7, 8, 9 Minuten Nachspielzeit sind zu erwarten», hatte der Italiener am Samstag erklärt.

Die längste Überzeit wurde in Katar bislang – auch wegen längerer Verletzungspausen – beim Duell England – Iran am Montag von Schiedsrichter Raphael Claus angeordnet. Nach 14 Minuten in der 1. Halbzeit und 13 Minuten in der 2. Halbzeit betrug die Nachspielzeit insgesamt beinahe eine halbe Stunde.

Geht es in diesem Stil weiter, gibt es bei dieser WM mehr als 1000 Minuten zusätzlichen Fussball zu sehen, was einem Gegenwert von mehr als 11 Spielen entspricht.