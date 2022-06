Legende: Erhoffen sich mehr Offensivspektakel Schiedsrichterchef Pierluigi Collina und Fifa-Präsident Gianni Infantino (Archivbild). imago images/La Presse

An der WM in Katar könnte eine halbautomatische Abseitstechnologie zum Einsatz kommen. Die Tests seien «sehr vielversprechend», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino an der Generalversammlung der Fussball-Regelhüter (IFAB) in Doha. Auch Pierluigi Collina, Chef der Fifa-Schiedsrichterkommission, zeigte sich «sehr zuversichtlich».

Die neue Technologie mit vielen Spezialkameras wurde zuletzt etwa an der Klub-WM im Februar getestet und soll weiter verfeinert werden. Die Regelung solle «freundlicher für Offensivfussball werden», sagte Infantino. Es gehe darum, «marginale Abseitspositionen um Zehenlänge» künftig vielleicht nicht mehr zu ahnden.

Auch künftig 5 Wechsel möglich

Das IFAB beschloss an der Versammlung ausserdem, dass ab kommender Saison in einem Spiel fix 5 Auswechslungen pro Team erlaubt sind. Diese Regelung war bisher zeitlich begrenzt gewesen. Demnach werden nun unbefristet 5 Wechsel bei 3 Gelegenheiten plus der Halbzeitpause zur Verfügung stehen.