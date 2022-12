Am Sonntag stehen sich im Endspiel der WM 2022 in Katar zwei Schwergewichte gegenüber.

Legende: Nichts zu machen Argentiniens Keeper Franco Armani schaut im WM-Achtelfinal 2018 dem Prachtsschuss von Benjamin Pavard nach. Keystone/SERGEI GRITS

Am Ende sind es wieder zwei Fussball-Grossmächte, die sich im WM-Final gegenüberstehen. Mit Frankreich und Argentinien spielen zwei der heissesten Turnier-Favoriten am Sonntag im Endspiel um den Titel. Das war in den letzten 60 Jahren immer so – mit einer Ausnahme: 2018 stiess mit Kroatien ein Überraschungs-Team bis in den Final vor.

2018: Bittere Niederlage der «Albiceleste»

Frankreich und Argentinien teilen keine Rivalität wie beispielsweise Deutschland und England. Dennoch wird es im Final im Lusail Stadium nördlich von Doha bereits das 4. Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen an einer WM-Endrunde sein:

An der allerersten WM 1930 in Uruguay kam es zum 1. Duell zwischen Frankreich und Argentinien. Die «Gauchos» gewannen dank einem Freistosstreffer in der 81. Minute mit 1:0 und erreichten später den Final (Niederlage gegen Uruguay).

in Uruguay kam es zum 1. Duell zwischen Frankreich und Argentinien. Die «Gauchos» gewannen dank einem Freistosstreffer in der 81. Minute mit 1:0 und erreichten später den Final (Niederlage gegen Uruguay). 1978 trafen die beiden Nationen ebenfalls in der Gruppenphase aufeinander. Dieses Mal siegte Argentinien 2:1 – und stemmte knapp drei Wochen später erstmals den WM-Pokal in die Luft.

trafen die beiden Nationen ebenfalls in der Gruppenphase aufeinander. Dieses Mal siegte Argentinien 2:1 – und stemmte knapp drei Wochen später erstmals den WM-Pokal in die Luft. Das 3. Aufeinandertreffen an einer WM liegt bloss vier Jahre zurück. Beim Turnier 2018 in Russland begegneten sich die beiden Equipen zum bislang einzigen Mal in einer K.o.-Phase. In einem spektakulären Achtelfinal setzten sich «Les Bleus» unter anderem dank einem Traumtor von Benjamin Pavard mit 4:3 durch und gewannen später zum 2. Mal die WM-Trophäe.

00:27 Video Schöner geht es kaum: Pavard trifft 2018 herrlich gegen Argentinien Aus Sport-Clip vom 14.12.2022. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Weil sich Frankreich und Argentinien dieses Mal im Final treffen, wird wie 1978 und 2018 der Sieger des Duells den Titel holen. Falls sich die Mannschaft von Didier Deschamps durchsetzt, würde der WM-Titel erstmals seit 60 Jahren (Brasilien) wieder verteidigt.

Beiden winkt der 3. Titel

In Sachen Final-Erfahrung hat Argentinien die Nase vorne. Die Südamerikaner standen insgesamt 5 Mal in einem WM-Endspiel. 1978 und 1986 ging man als Sieger vom Platz, 1930, 1990 und 2014 als Verlierer. Frankreich weist eine positive Final-Bilanz auf: Den Titeln 1998 und 2018 steht einzig die Niederlage 2006 gegen Italien gegenüber.

Der Sieger des Endspiels im Lusail Stadium wird mit dann drei Titeln die alleinige Nummer 4 in der WM-Historie hinter Brasilien (5 Triumphe) sowie Italien und Deutschland (je 4) sein.