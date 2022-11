Frankreich muss an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf Paul Pogba verzichten. Die Agentin des Superstars teilte am Montag mit, dass der 29-Jährige «Zeit zur Erholung von seiner Knie-Operation» brauche und die WM für ein Comeback zu früh käme.

Pogba war Mitte Oktober nach monatelanger Pause wieder ins Training von Juventus eingestiegen. Am Sonntag musste er eine Einheit abbrechen. In der Saisonvorbereitung hatte Pogba einen chirurgischen Eingriff nach einer im Training erlittenen Verletzung zunächst abgelehnt. Doch die Beschwerden klangen nicht ab, daraufhin entschloss er sich im September zu einer OP.

Nicht der erste Ausfall

Pogba ist nicht der erste Schlüsselspieler des Weltmeister-Teams von 2018, der für die Mission Titelverteidigung in Katar Forfait erklären muss. Auch N'Golo Kanté, Pogbas Partner im zentralen Mittelfeld, wird den Franzosen verletzungsbedingt fehlen.

Am 9. November will Nationaltrainer Didier Deschamps sein WM-Aufgebot verkünden, erster Gegner von Frankreich ist am 22. November Australien.