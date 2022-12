Die WM in Katar ist Geschichte. Wir wollen von Ihnen wissen: Welcher Treffer stellt alle anderen in den Schatten?

Nach den Achtelfinals und nicht weniger als 148 gefallenen Toren wollten wir von den SRF-Usern wissen: Welcher Treffer hat bei Ihnen die grösste Begeisterung hervorgerufen? Das Resultat war ein relativ eindeutiges: Fast die Hälfte der 6000 Stimmen ging an Richarlison. Der Brasilianer hatte gegen Serbien herrlich per Seitfallzieher getroffen.

Ob kongeniale Kombination oder präziser Knaller in der Ferne – auch in der Schlussphase der WM 2022 in Katar fielen noch sehenswerte Treffer. Nun wollen wir von Ihnen wissen: Bleibt Richarlisons Gemälde von einem Tor für Sie die Nummer 1? Oder hat doch ein anderes Goal Ihr Herz erobert? Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!