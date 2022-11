Mario Götze, der Deutschland 2014 zum WM-Titel schoss, ist in Katar dabei. Mats Hummels muss zuhause bleiben.

England-Coach Gareth Southgate verzichtet auf Überraschungen.

Belgien nimmt den verletzten Romelu Lukaku mit an die Endrunde.

Portugals Kader wird wenig überraschend von Cristiano Ronaldo angeführt. Deutschland: Götze zurück in der DFB-Elf

Mario Götze, der Deutschland 2014 mit seinem Tor in der Verlängerung zum WM-Titel geschossen hat, feiert nach fünf Jahren ohne Länderspieleinsatz ein Comeback an der WM in Katar. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den 30-jährigen Offensivspieler von Eintracht Frankfurt ebenso wie die beiden Nationalmannschafts-Neulinge Youssoufa Moukoko (17) vom BVB und Niclas Füllkrug (29) von Werder Bremen für das Turnier. Die Dortmunder Mats Hummels (33) und der erneut nicht fitte Turnier-Pechvogel Marco Reus (33) gehören nicht zum 26 Spieler umfassenden Aufgebot, das von einem 7-köpfigen Bayern-Block um Captain Manuel Neuer angeführt wird. Deutschland trifft in Katar in der Gruppe E auf Japan (23.11.), Spanien (27.11.) und Costa Rica (01.12.).

Legende: Bestritt sein letztes Länderspiel am 14. November 2017 Mario Götze von Eintracht Frankfurt. Keystone/Tom Weller

Kader Deutschland Box aufklappen Box zuklappen Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). Verteidigung: Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund). Mittelfeld/Angriff: Karim-David Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München).

England: Ein Kader ohne Überraschungen

Auch England hat am Mittwoch das Kader für die WM in Katar bekannt gegeben. Nationaltrainer Gareth Southgate, der auf der Insel starker Kritik ausgesetzt ist, verzichtet auf Überraschungen. Nicht zum Aufgebot, das im Sturm auch Weltklasseakteure wie Kapitän Harry Kane, Phil Foden und Raheem Sterling beinhaltet, zählt Jadon Sancho. Der Flügelspieler von Manchester United spielte schon in den vergangenen zwölf Monaten keine grosse Rolle mehr. Als Schlüsselspieler gilt neben Captain Kane auch Dortmunds Jude Bellingham sowie Abwehrchef John Stones.

«Wir wollten eine gute Balance wahren. Wir mussten auch Spieler nominieren, die jetzt noch nicht bei 100 Prozent sind. Wir denken, dass wir soweit alles gut abgedeckt haben», sagte Southgate.

Kader England Box aufklappen Box zuklappen Tor: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal). Verteidigung: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Benjamin White (Arsenal). Mittelfeld/Angriff: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Chelsea), Jack Grealish (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester City), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle).

Belgien: Verletzter Lukaku im Aufgebot

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hat Romelu Lukaku für die Endrunde nomniniert, obwohl der Inter-Spieler derzeit verletzt ist. Der 29-Jährige hat massive muskuläre Beschwerden. «Wie wir alle wissen, ist er nicht ganz fit. Wir haben aber erst eine Vorrunde und dann ab der K.o.-Phase ein neues Turnier. Und wir glauben, dass er aus medizinischer Sicht ab der K.o.-Runde eine wichtige Rolle für uns einnehmen kann», sagte Martinez, der damit rechnet, Lukaku bereits in der Vorrunde einsetzen zu können.

Neben Lukaku sind aktuell auch Abwehrspieler Jan Vertonghen (Wadenprobleme) vom RSC Anderlecht und Thomas Meunier verletzt. Der BVB-Profi fehlt den Dortmundern seit rund einem Monat wegen eines Jochbeinbruchs.

Kader Belgien Box aufklappen Box zuklappen Tor: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (FC Brügge) Verteidigung: Toby Alderweireld (Royal Antwerpen), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester City), Zeno Debast (RSC Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Arthur Theate (Stade Rennes), Jan Vertonghen (RSC Anderlecht) Mittelfeld/Sturm: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Amadou Onana (FC Everton), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (FC Brügge), Axel Witsel (Atletico Madrid) Angriff: Michy Batshuayi (Fenerbahce Istanbul), Charles De Ketelaere (AC Mailand), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Mailand), Dries Mertens (Galatasaray Istanbul), Lois Openda (RC Lens), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion)

Legende: Reicht es für die WM? Belgiens Romelu Lukaku ist derzeit verletzt. imago images/Marco Canoniero

Portugal: 5. WM für Ronaldo

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der portugiesischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar an. Der 37-Jährige, der in 191 Länderspielen 117 Tore erzielt hat, bestreitet bereits seine fünfte WM. Neben Ronaldo gehören der 39-jährige Pepe, Bernardo Silva, Bruno Fernandes und William Carvalho zum prominent besetzten WM-Team. Nicht dabei sein wird der verletzte Diogo Jota vom FC Liverpool. «Alle Spieler, die ich nominiert habe, sind hungrig und wollen Portugal zum Weltmeister machen – Ronaldo inklusive», sagte Trainer Fernando Santos, der Portugal 2016 zum EM-Titel geführt hatte.

Kader Portugal Box aufklappen Box zuklappen Tor: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Rom), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers) Verteidigung: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris St. Germain), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica Lissabon), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) Mittelfeld/Sturm: Joao Palhinha (FC Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica Lissabon), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Otavio Monteiro (FC Porto), Vitinha (Paris St-Germain), William Carvalho (Betis Sevilla) Angriff: Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Goncalo Ramos (Benfica Lissabon), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafael Leao (AC Mailand), Ricardo Horta (SC Braga)