Inhalt

Kameruns Coach an der WM 2014 - Finke: «Die Paarung Eto'o und Song hat alle überrascht»

Trainer Volker Finke trainierte Kamerun an der WM 2014 in Brasilien. Der 74-jährige Deutsche analysiert im Interview mit SRF den ersten Schweizer WM-Gegner an der WM 2022 in Katar.