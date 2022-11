Legende: Der Auftaktschock sass tief Kai Havertz und Nico Schlotterbeck ist die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Imago Images/Sven Simon

Nach der überraschenden Auftakt-Niederlage gegen Japan steht Deutschland an der WM in Katar massiv unter Druck. Bereits 2018 war das DFB-Team mit einer Niederlage ins Turnier gestartet – und hat daraufhin prompt die K.o.-Phase verpasst. Damals kam das Aus «erst» im dritten Spiel. Weil Japan im zweiten Gruppenspiel überraschend gegen Costa Rica verlor, können die Deutschen am Sonntag zwar nicht vorzeitig ausscheiden.

Ein Sieg oder zumindest ein Punktgewinn im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien ist für die Mannschaft von Hansi Flick dennoch Pflicht, alleine schon den eigenen Ansprüchen wegen. Der letzte Pflichtspielsieg gegen «La Roja» liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück. 34 Jahre um genau zu sein.

07:41 Video Japan schlägt sensationell Deutschland Aus FIFA WM 2022 vom 23.11.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 41 Sekunden.

Weniger lang her ist die Demütigung in der Nations League, als die Deutschen gegen Spanien gleich mit 0:6 verloren. Die Niederlage hätte Joachim Löw beinahe den Job gekostet. Jetzt steht sein Erbe Flick im Kreuzfeuer – und vor seiner grössten Bewährungsprobe nach 15 Monaten im Amt.

Flick nicht der «(zu) nette Hansi»

Nach dem Japan-Debakel sind im Team-Hotel der Deutschen dem Vernehmen nach harte Worte gefallen. «Jeder weiss, was nach dem Meeting Sache ist», berichtete Kai Havertz von der offenbar emotionalen Aussprache. Es sei Zeit gewesen, miteinander zu sprechen und sich die Wahrheit zu sagen.

«Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns redet», merkte Havertz an, nachdem zuvor vom (zu) «netten Hansi» berichtet wurde. Ein genereller Umbruch ist von Flick trotz der Ernüchterung zum Start ins WM-Turnier nicht zu erwarten. Gewisse Fragen muss sich der DFB-Coach aber trotzdem stellen.

Die Abwehrvariante mit Niklas Süle als Rechtsverteidiger dürfte wohl beendet sein. Im Mittelfeld muss Flick klären, ob er um Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan einen Platz für Leon Goretzka findet. Eine Heilung von Leroy Sanés rechtem Knie würde offensiv zudem eine wichtige Option bescheren. Jamal Musiala könnte zentraler spielen.

Von den 26 Spielern im Kader der Deutschen wissen einzig Thomas Müller, Antonio Rüdiger und Mario Götze, wie sich ein Sieg gegen Spanien anfühlt. Beim 1:0 im Testspiel vor 8 Jahren in einer regnerischen Nacht in Vigo waren sie dabei. Für Sonntag lässt sich nur eines mit Sicherheit sagen: Das Wetter wird ein anderes sein.

04:13 Video Furiose Spanier spielen sich zum WM-Start in die Geschichtsbücher Aus FIFA WM 2022 vom 23.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 13 Sekunden.