Doppelter Kramaric kegelt Kanada aus der WM in Katar

Kroatien jubelt an der WM 2022 in Katar über den ersten Sieg: Andrej Kramaric führt den Finalisten von 2018 zu einem 4:1-Erfolg gegen Kanada.

Die Kanadier sind damit nach Gastgeber Katar das 2. Team, das an der WM vorzeitig die Segel streichen muss.

Im früheren Spiel der Gruppe F unterlag Belgien Marokko überraschend 0:2.

26 Minuten dauerte es, bis Kroatien erstmals offensiv in Szene trat. Eine schnelle Kombination über Luka Modric und Marko Livaja vollendete Andrej Kramaric zum vermeintlichen Ausgleich – Alphonso Davies hatte zuvor für Kanada getroffen. Aufgrund einer Abseitsposition Livajas zählte der Treffer aber nicht.

9 Minuten später durfte Kramaric doch noch die Arme in die Höhe reissen. Perisic lancierte den Stürmer mit einem tollen Steilpass. Kramaric liess Kanada-Torwart Milan Borjan aus spitzem Winkel keine Abwehrchance.

Das Blatt wendete sich nach dem Ausgleich komplett. Kroatien powerte, während von Kanadas munterem Offensivfussball der ersten 20 Minuten nichts mehr zu sehen war. Noch vor dem Halbzeitpfiff netzte Livaja mit einem präzisen Flachschuss in die linke Ecke ein.

Kanada trotz historischem Tor draussen

Dabei hatte der Abend aus kanadischer Sicht gut begonnen. Nach nur gerade 67 Sekunden vergoldete Davies eine Flanke von Tajon Buchanan per Kopf zur Führung. Der Bayern-Spieler trug sich mit seinem Treffer in die kanadischen Geschichtsbücher ein. Im 5. WM-Spiel Kanadas war es das 1. Tor für die «Ahornblätter».

In der 2. Halbzeit war den Kanadiern die Müdigkeit von Minute zu Minute mehr anzumerken. Das angriffige und laufintensive Spiel kostete die Akteure viel Kraft. So kam das dritte Tor Kroatiens in der 70. Minute wenig überraschend. Kramaric ging bei einer Flanke von Ivan Perisic im Strafraum vergessen und vollstreckte nach sehenswerter Ballannahme zum 3:1.

Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Lovro Majer mit seinem Treffer zum 4:1 den Deckel drauf. Er konnte mit Mislav Orsic alleine auf Borjan zulaufen, nachdem Kamal Miller als letzter Kanadier an der Mittellinie den Ball verloren hatte. Majer traf nach einem Querpass seines Teamkollegen souverän.

Damit ist das Ausscheiden der «Ahornblätter» besiegelt. Diese kamen in der 2. Hälfte nur zweimal gefährlich vor das kroatische Tor. Jonathan Osorio (49.) und Jonathan David (55.) scheiterten mit Schüssen aus der Distanz.

So geht es weiter

Die letzte Runde der Gruppe F geht am Donnerstag um 16 Uhr über die Bühne. Kanada fordert Marokko heraus, Kroatien spielt gegen Belgien um den Achtelfinaleinzug. Beide Spiele gibt es live bei SRF zu sehen.