Cristiano Ronaldos umstrittenes Interview sorgt auch in der Nationalmannschaft für Misstöne.

Dass Cristiano Ronaldo bei Manchester United zuletzt nicht für beste Stimmung sorgte, ist spätestens seit dem Interview für TalkTV kein Geheimnis. Die bösen Geister scheint der Superstar nun auch mit an die WM genommen zu haben.

In einem Video, das am Montag auf dem Instagram-Kanal der portugiesischen Nationalmannschaft veröffentlicht wurde, fiel die Begrüssung zwischen Ronaldo und seinem United-Mitspieler Bruno Fernandes eisig aus.

Als dieser die Umkleide betritt, berührt er Ronaldo am Arm, stellt erst seine Sachen ab, während CR7 bereits die Hand ausstreckt. Fernandes nimmt sie nach einer kurzen Pause, ein paar nicht zu hörende Worte werden ausgetauscht, dann wendet sich Fernandes ab, um die anderen Spieler zu begrüssen.

«Nur ein Witz»

Ob dies als Reaktion auf das Interview gedeutet werden kann? Portugals Joao Mario winkte am Dienstag ab. Die Begrüssung sei nur ein Witz gewesen und es gebe keine Spannung zwischen den beiden Spielern, sagte er am Dienstag an einer Pressekonferenz. Für Spekulationen und Belustigung sorgte der Clip im Internet aber auf jeden Fall.