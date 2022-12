Bild 10 / 23

Legende: Granit Xhaka Ist an dieser WM nur phasenweise und insgesamt viel zu wenig präsent als Schweizer Spielgestalter. Gegen Portugal kann er das Spieldiktat nicht an sich reissen und bleibt unauffällig – auch weil die Portugiesen ihn erfolgreich «zustellen». Die WM in Doha hat ebenfalls gezeigt: Ganz ohne Provokation geht es beim Schweizer Captain nicht. Reuters/Action Images