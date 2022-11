Dass Nati-Trainer Murat Yakin gleich vier Goalies ins 26-köpfige Kader berufen hat, ist zwar ein Novum, aber dennoch keine grosse Überraschung. Mit Yann Sommer und Jonas Omlin schlagen sich gleich zwei Torhüter noch mit Verletzungen herum. «Ich hoffe, dass beide an diesem Wochenende mit ihren Klubs noch zum Einsatz kommen. Wir wollen aber kein Risiko eingehen und haben darum vier Torhüter nominiert», erklärte Yakin den Entscheid.

Schliessen 01:21 Video Yakin zu den Personalien Sommer und Omlin Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden. 03:49 Video Foletti: «Bin bei Sommer sehr optimistisch» Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 49 Sekunden.

Etwas erstaunlich ist die Tatsache, dass mit Ricardo Rodriguez und Silvan Widmer nur zwei gelernte Aussenverteidiger die Reise nach Katar mitmachen werden. Unter anderem hat Kevin Mbabu den Cut nicht geschafft, ihm wurde Edimilson Fernandes vorgezogen. «Fernandes kennt die Mannschaft und hat bei Mainz überragende Spiele gezeigt», so der Nati-Coach. Zudem glaubt Yakin an die Variabilität von Renato Steffen, der schon in der Nations League auf den Aussenbahnen eingesprungen ist.

Premiere für Rieder und Jashari

Im dicht besetzten Zentrum haben es gleich zwei Super-League-Youngsters ins Aufgebot geschafft. Während Luzerns Ardon Jashari schon beim letzten Zusammenzug mit von der Partie war, wird Fabian Rieder von den Young Boys das erste Mal in die Nationalmannschaft einrücken.

Schliessen 01:11 Video Yakin über die Personal-Entscheide in der Abwehr Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden. 01:36 Video Yakin: «Rieder und Jashari haben viel Verantwortung übernommen» Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden. 06:16 Video Huggel: «Bei den Aussenverteidigern fehlen die Back-Ups» Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 16 Sekunden.

Yakin hält grosse Stücke auf die beiden 20-Jährigen: «Sie haben viel Verantwortung übernommen und Leistung gezeigt. Zudem sind sie flexibel einsetzbar.» Für die beiden Linksfüsser werde es vor allem darum gehen, Erfahrungen zu sammeln. «Sie sind Perspektivspieler, werden aber einsatzbereit sein, wenn wir sie brauchen.»

Zuber fehlt verletzt

In der Offensive fehlt mit Steven Zuber jener Spieler, der bei der WM 2018 in Russland gegen Gruppen-Gegner Brasilien getroffen hat. Der 31-Jährige habe Yakin mitgeteilt, dass er nicht hundertprozentig fit sei und seinen Platz nicht blockieren wolle.

Klare Hierarchien sieht Yakin derweil ganz vorne. In seinem erprobten 4-3-3-System gebe es derzeit kein Vorbeikommen an den formstarken Noah Okafor und Breel Embolo. Haris Seferovic, der bei Galatasaray Istanbul aktuell einen schweren Stand hat, wird hinten anstehen müssen.

01:39 Video Yakin über die Hierarchien im Nati-Sturm Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Ungeachtet der offenen Goaliefragen steht Murat Yakin in Katar eine überaus eingespielte und erfahrene Gruppe zur Verfügung. 19 der 26 aufgebotenen Spieler waren bereits an der EM 2021 dabei, rund die Hälfte der Mannschaft hat mindestens drei Endrunden bestritten. Xherdan Shaqiri wird sein sechstes grosses Turnier bestreiten und damit zu Valon Behrami aufschliessen.

Bild 1 / 26 Legende: Tor Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) Keystone/GianEhrenzeller Bild 2 / 26 Legende: Tor Gregor Kobel (Borussia Dortmund) Freshfocus/Marc Schumacher Bild 3 / 26 Legende: Tor Philipp Köhn (Salzburg) imago images / Shutterstock Bild 4 / 26 Legende: Tor Jonas Omlin (Montpellier) Freshfocus/Urs Lindt Bild 5 / 26 Legende: Verteidigung Manuel Akanji (Manchester City) Freshfocus/Toto Marti Bild 6 / 26 Legende: Verteidigung Eray Cömert (Valencia) Freshfocus/Toto Marti Bild 7 / 26 Legende: Verteidigung Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) Freshfocus/Toto Marti Bild 8 / 26 Legende: Verteidigung Edimilson Fernandes (Mainz 05) imago images / Langer Bild 9 / 26 Legende: Verteidigung Ricardo Rodriguez (Torino) Freshfocus/Toto Marti Bild 10 / 26 Legende: Verteidigung Fabian Schär (Newcastle) Freshfocus/Daniela Frutiger Bild 11 / 26 Legende: Verteidigung Silvan Widmer (Mainz 05) Keystone/Ennio Leanza Bild 12 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Michel Aebischer (Bologna) Keystone/Laurent Gillieron Bild 13 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Breel Embolo (AS Monaco) Freshfocus/Toto Marti Bild 14 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Christian Fassnacht (Young Boys) Keystone / Gian Ehrenzeller Bild 15 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Fabian Frei (FC Basel) Freshfocus/Daniela Frutiger Bild 16 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Remo Freuler (Nottingham Forest) Keystone/EPA/Lukas Kabon Bild 17 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Ardon Jashari (Luzern) imago images / Geisser Bild 18 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Noah Okafor (RB Salzburg) Keystone / EPA / Lukas Kabon Bild 19 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Fabian Rieder (BSC Young Boys) Keystone / Peter Klaunzer Bild 20 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Haris Seferovic (Galatasaray) Keystone/Cyril Zingaro Bild 21 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) Freshfocus/Toto Marti Bild 22 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Djibril Sow (Frankfurt) Freshfocus/Pascal Müller Bild 23 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Renato Steffen (FC Lugano) Freshfocus/Pascal Müller Bild 24 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Ruben Vargas (Augsburg) Freshfocus/Claudio Thoma Bild 25 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Granit Xhaka (Arsenal) Freshfocus/Urs Lindt Bild 26 / 26 Legende: Mittelfeld/Sturm Denis Zakaria (Chelsea) Freshfocus/Claudio Thoma