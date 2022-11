Legende: Wasserwerfer unter Weihnachtsdeko In Brüssel musste am Sonntag nach einem WM-Duell die Polizei ausrücken. IMAGO / Belga

Belgien: Krawalle in Brüssel

Im Nachgang des WM-Gruppenspiels zwischen Belgien und Marokko, das die Nordafrikaner überraschend mit 2:0 für sich entschieden, ist es in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu Ausschreitungen gekommen. Im Quartier Stalingrad musste die Polizei am Sonntagnachmittag unter anderem mit einer Hundertschaft an Einsatzkräften sowie Wasserwerfern gegen die Randalierer vorgehen. Ursache für den Einsatz waren in Brand gesetzte Fahrzeuge und zerstörte Strasseninstallationen inmitten der Feierlichkeiten marokkanischer Fans. In Belgien leben über eine halbe Million Menschen mit marokkanischen Wurzeln.

Portugal: Pereira zieht sich im Training Rippenbruch zu

Danilo Pereira verpasst die letzten beiden Gruppenspiele mit Portugal. Der Innenverteidiger von Paris Saint-Germain brach sich im Training drei Rippen. Nähere Untersuchungen werden zeigen, ob er für die allfällige K.o.-Runde wieder eingesetzt werden kann. Der 31-Jährige hatte bei Portugals 3:2 gegen Ghana zum Auftakt in der Innenverteidigung durchgespielt.

