WM 2022: Maurer reist nach Katar

Bundesrat Ueli Maurer wird die Fussball-Nationalmannschaft an der WM in Katar vor Ort unterstützen. Der 71-Jährige plant Ende November eine Arbeitsreise in den Nahen Osten. Zum Abschluss der Reise wird Maurer am 28. November das Spiel Schweiz - Brasilien besuchen. Es sei hingegen nicht vorgesehen, dass Sportministerin Viola Amherd die Fussball-WM in Katar besuche, hiess es beim VBS. Sie werde die Schweizer Mannschaft von zu Hause aus unterstützen. Zu den Gründen für das Fernbleiben von Amherd machte das VBS keine Angaben.

Audio Nur mässige Schweizer Fan-Begeisterung für die WM in Katar 02:51 min abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden.

WM 2022 in Katar Spielplan Spielplan