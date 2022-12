Legende: Noch 1 WM-Spiel Lionel Messi. Keystone/AP/NATACHA PISARENKO

Argentinien: Messi verkündet WM-Abschied

Am kommenden Sonntag wird die Fussball-Welt Lionel Messi zum letzten Mal auf der WM-Bühne zaubern sehen. «Ich bin sehr glücklich, meine Reisen zu WM-Turnieren mit meinem letzten Spiel in einem Final zu beenden», verkündete der 35-Jährige wenige Stunden nach dem 3:0-Halbfinal-Triumph über Kroatien. Was nicht heissen muss, dass er nun sofort Abschied aus der Nationalmannschaft nimmt. Doch schon vor dem Endspiel am Sonntag im Lusail-Stadion von Katars Hauptstadt Doha erkannte der sechsfache Weltfussballer: «Bis zur nächsten WM sind es viele Jahre, und ich glaube nicht, dass ich es bis dahin schaffe. Und es so zu Ende zu bringen, ist das Beste.»

06:51 Video Argentinien steht nach Sieg gegen Kroatien im WM-Final Aus FIFA WM 2022 vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 51 Sekunden.

Allgemein: Wachmann nach Sturz tot

In Katar ist es am vergangenen Samstag zu einem am Ende tödlichen Unfall im WM-Stadion von Lusail gekommen. Wie die katarischen Organisatoren am Mittwoch bestätigten, war dort ein Wachmann schwer gestürzt. Der US-Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf dessen Schwester, der 24 Jahre alte Kenianer sei während der Begegnung zwischen Argentinien und den Niederlanden aus dem 8. Stock der Arena gefallen. Nach Angaben der WM-Organisatoren wurde der Wachmann nach ärztlicher Sofortversorgung auf die Intensivstation gebracht, er verstarb dort aber «trotz der Bemühungen» des medizinischen Personals am Dienstag. Er hatte laut des CNN vorliegenden ärztlichen Berichts bei seinem Sturz schwere Kopfverletzungen sowie Beckenbrüche erlitten. Laut offiziellen Angaben ist der Wachmann der vierte Tote im Zusammenhang mit der WM.

