Legende: Verliess den DFB Oliver Bierhoff (links). IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Deutschland: DFB will mit Expertenrat aus dem Tief

Die Spitze des Deutschen Fussball-Bundes hat nach dem frühen WM-Aus und dem Abgang von Geschäftsführer Oliver Bierhoff ein prominent besetztes Expertengremium berufen. Die Beratergruppe, der Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Oliver Mintzlaff, Oliver Kahn und Rudi Völler angehören, soll den Verband bei der Bewältigung der Krise unterstützen. Das gab DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstag in Frankfurt bekannt. Das Gremium soll dafür sorgen, dass sich der Verband und die Nationalmannschaft um Trainer Hansi Flick mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland aus dem Tief befreien. Schon in der Vergangenheit hatte der DFB nach sportlichen Misserfolgen oder Trainer-Rücktritten ähnliche Expertenrunden installiert.

Portugal: Trainer Santos vor dem Aus

Der portugiesische Fussball-Verband trennt sich einem Bericht der portugiesischen Zeitung «A Bola» zufolge nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM von Trainer Fernando Santos. Der 68-jährige Santos hatte die Mannschaft um Cristiano Ronaldo 2014 übernommen und zum Europameistertitel 2016 geführt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Nach dem enttäuschenden 0:1 im WM-Viertelfinal gegen Marokko hatte der Coach angekündigt, mit dem Verband in Ruhe über seine Zukunft sprechen zu wollen. Als Möglicher Nachfolger wurde unter anderem Trainer-Ikone José Mourinho genannt.