Legende: Nicht alles korrekt, aber spielberechtigt Byron Castillo und Ecuador werden an der WM teilnehmen dürfen. Reuters/Action Images

WM 2022: Ecuador darf in Katar teilnehmen

12 Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador hat der Sportgerichtshof TAS in Lausanne entschieden, dass die Südamerikaner definitiv am Turnier teilnehmen dürfen. Peru und Chile hatten moniert, dass Ecuador in der WM-Qualifikation mit Verteidiger Byron Castillo einen Spieler eingesetzt habe, der nicht spielberechtigt gewesen sei. Der TAS fand zwar auch inkorrekte Angaben wie beispielsweise falsche Informationen zu Castillos Geburtsdatum und -ort, der Spieler sei aber grundsätzlich einsatzberechtigt gewesen. Für die Verwendung eines Dokuments mit falschen Angaben wird der ecuadorianische Verband bestraft. Neben einer Geldstrafe werden Ecuador bei der nächsten WM-Qualifikation 3 Punkte abgezogen. Die Fifa hatte zuvor den Einspruch aus Chile und Peru am 16. September erneut zurückgewiesen und einen Entscheid der eigenen Disziplinarkommission bestätigt.

26:28 Video Ecuador im Fokus bei «Road to the FIFA WM 2022» (ab 13:04 Minuten) Aus Road to the FIFA WM 2022 vom 07.10.2022. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 28 Sekunden.

