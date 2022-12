Deutschland: DFB setzt weiter auf Trainer Flick

Hansi Flick bleibt auch nach dem blamablen Vorrunden-Aus Deutschlands an der WM in Katar als Bundestrainer im Amt. Dies gab der DFB am Mittwoch bekannt. Flick werde seinen Vertrag bis zur Heim-EM 2024 erfüllen, hiess es nach einer Analyse mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Vize Hans-Joachim Watzke in Neu-Isenburg. Flick hatte das Amt von Jogi Löw nach der EM 2021 übernommen und die Nationalmannschaft souverän zum umstrittenen Turnier in der Wüste geführt. Nach dem Fehlstart gegen Japan (1:2) und dem Spiel gegen Spanien (1:1) konnte der abschliessende Sieg gegen Costa Rica (4:2) das zweite Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl bei einer WM nicht mehr verhindern.

Belgien: Hazard läuft nicht mehr für Belgien auf

Eden Hazard wird in Zukunft nicht mehr für die belgische Nationalmannschaft spielen. Das gab der 31-Jährige auf seinem Instagram-Kanal bekannt. «Ein Kapitel endet heute. (...) Ich habe mich entschieden, meine internationale Karriere zu beenden. Die nächste Generation steht bereit», schrieb der Mittelfeldspieler von Real Madrid. Hazard bestritt 126 Länderspiele und schoss dabei 33 Tore. Für Belgien hatte die WM in Katar mit einer grossen Enttäuschung geendet, blieben die «Roten Teufel» doch bereits in der Gruppenphase hängen.

Fifa: Serbien, Kroatien und Saudi-Arabien gebüsst

Die Fifa hat die Verbände Kroatiens und Serbiens wegen Verstössen gegen die Disziplinarregeln mit Geldstrafen belegt. Die Kroaten müssen 50'000 Schweizer Franken zahlen, weil Fans des Vize-Weltmeisters im Spiel gegen Kanada (4:1) den serbisch-stämmigen Torwart der Nordamerikaner, Milan Borjan, verunglimpft hatten. Serbiens Verband muss 20'000 Franken Strafe bezahlen. Vor dem Spiel gegen Brasilien (0:2) war in der serbischen Kabine eine Flagge aufgehängt worden, in der die Umrisse des Kosovos in den serbischen Farben sowie die Botschaft «Niemals aufgeben» abgebildet waren. Zudem sanktionierte die Fifa den saudi-arabischen Verband wegen des Fehlverhaltens seiner Mannschaft mit 15'000 Franken. Saudische Spieler hatten in den Duellen gegen Argentinien (2:1) und Mexiko (1:2) je sechs Gelbe Karten kassiert.

England: Rice fehlt erkrankt beim Training

Wegen einer nicht näher erklärten Krankheit hat Mittelfeldspieler Declan Rice am Mittwoch nicht am Training der englischen Nationalmannschaft teilgenommen. Die «Three Lions» bereiten sich bei der WM-Endrunde in Katar aktuell auf das Viertelfinalspiel am Samstag gegen Titelverteidiger Frankreich vor. Der 23-jährige Rice von West Ham United gilt im System von Coach Gareth Southgate als Schlüsselspieler. Bei allen vier bisherigen WM-Spielen kam er zum Einsatz.

Kroatien: Kovacic verletzt sich im Gesicht

Kroatiens Nationalspieler Mateo Kovacic hat sich nach eigener Aussage im Fitnessstudio im WM-Quartier in Doha verletzt. So erklärte der 28-jährige Mittelfeldspieler des FC Chelsea am Mittwoch seine Schürfwunden im Gesicht, die er zuletzt noch nicht hatte. Sein Einsatz am Freitag im Viertelfinal gegen Brasilien ist aber nicht gefährdet. «Es ist nichts Ernstes, nur ein Unfall im Fitnessstudio», sagte Kovacic.