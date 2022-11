Senegal: Mané wird nicht rechtzeitig fit

Der Senegal muss an der WM in Katar auf Sadio Mané verzichten. Der Stürmer des FC Bayern München hat sich eine Verletzung am rechten Wadenbein zugezogen und fällt für das Turnier aus, wie der senegalesische Verband bekannt gab. Die MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass sich Mané nicht so schnell von der Verletzung erhole wie man sich das erwünscht habe, erklärte der Arzt der Nationalmannschaft. Der 30-Jährige, der in diesem Jahr hinter Karim Benzema den zweiten Platz beim Ballon d'Or belegte, hatte sich am 8. November im Spiel gegen Werder Bremen verletzt. Bis zuletzt hatte das Nationalteam auf einen Einsatz seines Aushängeschilds gehofft.

Archiv: Mané trifft in der Champions League

Argentinien: Gonzalez und Correa reisen ab

Am Donnerstag mussten bei Argentinien die beiden Offensivspieler Nicolas Gonzalez und Joaquin Correa verletzungsbedingt abreisen. Für die beiden Spieler werden Angel Correa (Atletico Madrid) und Thiago Almada (Atlanta United) nachnominiert. Für Argentinien geht die WM am Dienstag gegen Saudi-Arabien los.