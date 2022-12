Modric will noch nichts von Nati-Rücktritt wissen

News zur WM 2022 in Katar

Legende: Will Teil der kroatischen Nationalmannschaft bleiben Luka Modric. IMAGO / Pressinphoto

Modric bleibt Kroatien treu

Luka Modric möchte seine Nationalmannschaftskarriere mindestens noch bis zum Finalturnier der Nations League im Sommer 2023 fortsetzen. Dies erklärte der 37-Jährige nach Kroatiens 2:1-Sieg über Marokko im Spiel um Platz 3. «Ich weiss noch nicht, ob ich bei der EURO 2024 in Deutschland dabei sein werde», sagte Modric: «Ich möchte aber mindestens noch die Nations League spielen. Danach werde ich über die EURO nachdenken.» Kroatien hat sich neben Gastgeber Niederlande, Europameister Italien und Spanien für die Finalrunde der UEFA Nations League qualifiziert, diese wird vom 14. bis 18. Juni 2023 in Rotterdam und Enschede ausgespielt. In den vergangenen Tagen hatte sich mehr und mehr abgezeichnet, dass für den Mittelfeldstar auch nach 162 Länderspielen und fast 17 Jahren im Nationaltrikot nicht Schluss sein muss.

01:13 Video Kroatien schlägt Marokko im Spiel um Platz 3 Aus FIFA WM 2022 vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Frankreich im Abschlusstraining vollzählig

Trotz der verschiedenen Krankheitsfälle in der Mannschaft hat Weltmeister Frankreich sein Abschlusstraining vor dem WM-Final gegen Argentinien vom Sonntag mit dem kompletten Kader absolviert. Alle 24 noch zur Verfügung stehenden Spieler nahmen an der Einheit am Samstag teil, wie französische Medien übereinstimmend berichteten. Die zuletzt erkrankten Raphaël Varane, Ibrahima Konaté und Kingsley Coman waren demnach ebenso dabei wie Aurélien Tchouaméni und Théo Hernandez, die zuletzt mit Prellungen gefehlt hatten.

01:21 Video Alle 24 französischen Spieler im Abschlusstraining Aus FIFA WM 2022 vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.