Legende: Führt er «Hrvatska» weiterhin an? Luka Modric. Keystone/EPA/Georgi Licovski

Kroatien: Modric wartet Spiel um Platz drei ab

Eine Entscheidung über die Zukunft von Luka Modric in der kroatischen Nationalmannschaft soll nach dem Spiel um Platz drei bei der WM in Katar fallen. «Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Luka bleiben wird. Ich werde nach dem Spiel mit ihm darüber sprechen», sagte Trainer Zlatko Dalic vor der Begegnung mit Marokko am Samstag. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien (0:3) hatte Dalic angekündigt, dass er die Kroaten auch zur EM 2024 nach Deutschland führen wird – am liebsten mit Modric. Der 37-Jährige hat sich noch nicht konkret zu seiner Zukunft geäussert. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, hatte Modric nach dem Halbfinale erklärt.

00:48 Video Modrics schmerzhafter Abgang gegen Argentinien Aus FIFA WM 2022 vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.