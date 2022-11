News zur WM 2022 in Katar

Legende: Einen Tag vor dem Abflug nach Katar ausser Gefecht gesetzt Christopher Nkunku verletzte sich im Training. imago images/Panoramic

Frankreich: Auch Nkunku kann WM 2022 nicht bestreiten

Christopher Nkunku verpasst wegen einer Verstauchung im linken Knie die WM in Katar. Die schlechte Nachricht bestätigte die Equipe Tricolore am späten Dienstagabend nach einer Röntgenuntersuchung. Nach einem Schlag auf sein linkes Bein hatte der 25-jährige Leipzig-Stürmer das Training in Clairefontaine abgebrochen. Nkunku wird durch den bei Eintracht Frankfurt engagierten Randal Kolo Muani ersetzt. Der Weltmeister muss verletzungsbedingt bereits auf seine Stars Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kante (FC Chelsea) verzichten, auch Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema (Real Madrid) war zuletzt angeschlagen.

