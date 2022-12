Legende: Nach 8 Jahren ist Schluss Fernando Santos ist nicht weiter Nationaltrainer Portugals. IMAGO / Fotoarena

Portugal: Santos nicht mehr Nationaltrainer

Der portugiesische Fussballverband hat sich nach dem Viertelfinal-Aus an der WM in Katar von Trainer Fernando Santos getrennt. Beide Seiten einigten sich darauf, die Zusammenarbeit zu beenden, teilte der Verband mit. Es sei nun der richtige Moment, um einen neuen Zyklus zu beginnen. Der Vertrag des 68-Jährigen wäre noch bis zur EM 2024 gelaufen. Portugal schlug an der WM in Katar im Achtelfinal die Schweiz deutlich 6:1, schied danach im Viertelfinal gegen Marokko aber überraschend aus (0:1). Santos hatte die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo 2014 übernommen und 2016 zum EM-Titel geführt. Die Nachfolge von Santos ist noch nicht geregelt.

Allgemein: Final an Polen Marciniak vergeben

Der Pole Szymon Marciniak wird den WM-Final zwischen Argentinien und Frankreich vom Sonntag leiten. Die gab die Fifa am Donnerstag bekannt. Der 41-jährige Unparteiische pfiff im Turnierlauf bereits beide Teams: Argentinien beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien, die Franzosen beim 2:1 gegen Dänemark in der Gruppenphase. Dabei zeigte er fünf gelbe Karten, allerdings nur eine an einen Spieler der Finalisten (Frankreichs Jules Koundé). Im Spiel um Platz 3 kommt der katarische Schiedsrichter Abdulrahman Al Jassim zum Einsatz.

Legende: Hat Erfahrung mit den Argentiniern Schiedsrichter Szymon Marciniak. Imago/ NurPhoto

Kroatien: Modric wartet Spiel um Platz 3 ab

Eine Entscheidung über die Zukunft von Luka Modric in der kroatischen Nationalmannschaft soll nach dem Spiel um Platz drei bei der WM in Katar fallen. «Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Luka bleiben wird. Ich werde nach dem Spiel mit ihm darüber sprechen», sagte Trainer Zlatko Dalic vor der Begegnung mit Marokko am Samstag. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien (0:3) hatte Dalic angekündigt, dass er die Kroaten auch zur EM 2024 nach Deutschland führen wird – am liebsten mit Modric. Der 37-Jährige hat sich noch nicht konkret zu seiner Zukunft geäussert. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, hatte Modric nach dem Halbfinale erklärt.

00:48 Video Modrics schmerzhafter Abgang gegen Argentinien Aus FIFA WM 2022 vom 13.12.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.