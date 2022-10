WM 2022: Jota mit Wadenverletzung

Portugals Nationalmannschaft muss an der WM in Katar auf Diogo Jota verzichten. Der Liverpool-Stürmer erlitt am Sonntag beim 1:0-Sieg gegen Manchester City laut dem Klub eine Wadenmuskel-Verletzung und dürfte mehrere Monate ausfallen. Portugal spielt an der WM zusammen mit Ghana, Uruguay und Südkorea in der Gruppe H und ist damit ein möglicher Achtelfinalgegner für die Teams aus der Schweizer Gruppe G.

WM 2022: Kanté fehlt definitiv

Frankreich muss an der WM ohne Mittelfeldmotor N'Golo Kanté auskommen. Wie sein Klub Chelsea am Dienstagabend mitteilte, ist der 31-Jährige am hinteren Oberschenkel operiert worden. «N'Golo wird voraussichtlich vier Monate lang ausfallen», teilte Chelsea mit. Die WM beginnt in knapp fünf Wochen.

